Mercado Municipal e pátio da feira da Vila Nova Aparecida receberão melhorias

Será assinada nesta quarta-feira (12), às 14h30, no Mercado Municipal, a ordem de serviço para as obras de melhorias no Mercadão e na feira da Vila Nova Aparecida, em Cezar de Souza. As obras fazem parte do contrato feito entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes e o Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), da Caixa Econômica Federal.

“Avançamos em várias frentes da agricultura de nossa cidade e isso se deve muito ao diálogo aberto que mantemos com os produtores, feirantes e permissionários. Ouvimos os comerciantes, os feirantes e os usuários para que esses projetos fossem elaborados de acordo com as necessidades do dia a dia de quem frequenta e trabalha nas feiras e no Mercadão”, disse o prefeito Marcus Melo.



No Mercadão, que tem sido alvo de constantes investimentos, será instalado um mezanino para criação de uma área de convivência. O espaço também receberá a reposição de vidros, troca da calha, rufos e telhas e substituição das peças faltantes do vitral. O pátio da feira da Vila Nova Aparecida receberá cobertura, sanitários e área para administração.



O contrato do Finisa com a Administração Municipal, no valor de R$ 6.597.415,96, também atenderá as obras no Mercado do Produtor Minor Harada e nos pátios das feiras de Braz Cubas e Jundiapeba. As obras serão licitadas. "O objetivo é não só melhorar a infraestrutura destes importantes pontos de abastecimento da nossa cidade, mas também o atendimento à população", disse o secretário de Agricultura, Renato Abdo.



A melhoria da infraestrutura do setor de abastecimento faz parte do programa Mogi é Agro, uma iniciativa da Administração Municipal, por meio da Secretaria de Agricultura, voltada à infraestrutura, capacitação de profissionais e estímulo a boas práticas, envolvendo ainda a questão da segurança rural e legalização das propriedades.