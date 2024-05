Mogi-Bertioga deve receber 98,7 mil veículos durante o feriado de Corpus Christi

Cerca de 98,7 mil veículos devem passar pela Rodovia Mogi-Bertioga durante o feriado de Corpus Christi. As informações são do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). De acordo com o departamento, quase 40 mil motoristas devem passar pela via no domingo (2).

Segundo o departamento, o fluxo de veículos deve começar a aumentar nesta quarta-feira (29), quando são previstos a passagem de 12,4 mil veículos pela via. Na quinta-feira (30), quando é celebrado o dia de Corpus Christi, a estimativa é de que 13,8 mil motoristas passem pela SP-98.

Ainda de acordo com o DER, o fim de semana deve ser de movimento intenso na rodovia. Na sexta-feira (31), é esperado que a Mogi-Bertioga receba 14,9 mil veículos, enquanto no sábado (1ª), o número deve subir para 17,5 mil. Por fim, a autarquia deve registrar a passagem de 39,9 mil veículos pela via no domingo (2).

Segundo o DER, os horários de menor movimento são: da 0 hora às 14 horas e das 22 horas à 0 hora na quarta-feira. Na quinta-feira, o motorista que optar por viajar da 0 hora às 7 horas e das 19 horas à 0 hora deve encontrar menos movimento. Na sexta e no sábado, o movimento deve ser tranquilo da meia-noite às 8 horas e das 18 horas à 0 hora. Por fim, no domingo, a previsão é que a rodovia registre um movimento menor a partir da meia-noite às 10 horas e das 22 horas à 0 hora.