Mogi e Itaquá participam da 1ª fase do 'Corujão da Saúde'

As cidades de Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba estão incluídas na primeira fase do programa "Corujão da Saúde", que teve inicio no dia 25 de fevereiro, e tem como objetivo zerar as filas por exames de imagens (mamografias e ultrassons) e endoscopias em três regiões do Estado - Grande São Paulo, Campinas e Vale do Paraíba.

No Alto Tietê, os exames serão realizados no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) em Mogi, localizado no Jardim Santista, e no Hospital Santa Marcelina em Itaquá, localizado no bairro Nova Itaquá. As unidades irão oferecer aproximadamente 1.020 exames entre mamografias, endoscopias e ultrassons.

"O atendimento é realizado em horários alternativos, por meio da ampliação da oferta nos serviços da rede própria estadual e também em parceria com hospitais privados que prevê agilizar a realização dos exames de imagem mais solicitados na rede pública, eliminando a demanda reprimida e assegurando o tratamento dos pacientes", garante o Estado.

Na região da Grande São Paulo, serão realizados 50.627 exames nessa primara fase que tem duração de 60 dias.

Condemat

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) ressaltou a importância do projeto para a região, principalmente na realização dos exames, que, segundo o Consórcio, darão "continuidade aos tratamentos e a efetividade dos atendimento na rede pública de saúde".