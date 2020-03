Mogi: número de passageiros no transporte coletivo cai 70% em duas semanas

O número de passageiros transportados pelo sistema de transporte coletivo caiu 70% entre os dias 9 e 23 de março, de acordo com dados levantados pela Secretaria Municipal de Transportes da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Entre os idosos, principal grupo de risco da pandemia de Convid-19, a diminuição é ainda maior, chegando a 86%.

A queda da movimentação vem sendo verificada devido às restrições impostas para o combate à disseminação do novo Coronavírus em Mogi das Cruzes. A principal orientação é para que as pessoas adotem o isolamento social, ficando em casa.

No dia 9 de março, o sistema municipal de transporte coletivo registrou 142.603 passageiros nos ônibus. Nesta segunda-feira (23), o índice chegou a 42.573 passageiros.

Os números vêm ao encontro das medidas adotadas pela Prefeitura de Mogi das Cruzes no transporte coletivo do município para diminuir a circulação de pessoas. Na terça-feira (24/03), os ônibus passaram a operar com as tabelas horárias utilizadas aos sábados. Com isso, o número de ônibus em circulação teve diminuição de cerca de 25% em relação aos dias normais. São 166 ônibus operando agora, contra 223 veículos nos dias normais.

O Cartão Conforto, que permite a viagem gratuita em qualquer lugar do ônibus para pessoas com mais de 65 anos, teve a utilização suspensa no transporte municipal. Apenas em situações de urgência, como os idosos que forem a unidades de saúde ou se vacinar contra a gripe, é permitida a utilização de todos os espaços do ônibus.

A Secretaria Municipal de Transportes vem monitorando as condições dos Terminais Central e Estudantes, com intensificação dos trabalhos de limpeza e disponibilização de produtos de higiene pessoal para os passageiros, como sabonete e álcool em gel. Equipamentos furtados ou danificados por usuários estão sendo substituídos.

Desde o início da crise, as empresas concessionárias do transporte coletivo intensificaram os trabalhos de limpeza nos ônibus, além da orientação aos operadores do sistema.