Mogi prepara 6ª Conferência Municipal de Saúde para o próximo mês de março

A Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde estão organizando os preparativos para a 6ª Conferência Municipal de Saúde, que deverá ocorrer no próximo dia 30 de março, no auditório do Cemforpe. Na oportunidade, também será realizada a eleição dos novos membros do Conselho para o próximo biênio.

O evento cumpre a etapa municipal da 16ª Conferência Nacional de Saúde, que neste ano tem como tema principal “Democracia e Saúde”, além de três eixos temáticos: Saúde como Direito, Consolidação dos Princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e Financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Cada tema será trabalhado por um especialista da área.

Realizada a cada dois anos, a Conferência Municipal de Saúde é uma oportunidade de comunicação com usuários, trabalhadores e gestores de saúde para discutir e planejar ações para o futuro. Seus principais objetivos são reafirmar, impulsionar e efetivar os princípios e diretrizes do SUS, mobilizar e estabelecer diálogos com a sociedade e fortalecer a participação e o controle social no SUS.

“A Saúde é prioridade e a Conferência Municipal é uma oportunidade para avaliarmos a situação da saúde, elaborar novas propostas e garantir a participação de todos no planejamento das ações e das melhorias futuras”, explica o secretário municipal de Saúde, Francisco Bezerra.

Além da Conferência, serão eleitos os novos conselheiros municipais de Saúde durante o evento. Para sua nova formação, serão escolhidos representantes dos segmentos Gestor, Trabalhador e Usuário. O grupo será responsável por discutir e aprovar diversos temas da área da saúde, principalmente novos investimentos.

Nos últimos 10 anos, o número de equipamentos e serviços de saúde dobrou, passando de 34 para 68 unidades, entre elas o primeiro Hospital Municipal de Mogi das Cruzes e o Laboratório Municipal implantado em parceria com o Albert Einstein, além de duas UPAs - Unidades de Pronto Atendimento, uma no bairro do Rodeio e outra no Oropó. Os próximos passos serão a construção de Maternidade Municipal, de um novo Complexo de Saúde no bairro do Rodeio e uma UPA no Distrito de Jundiapeba.