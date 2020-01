Mogi realiza nova Avaliação de Densidade Larvária na cidade

Em continuidade às ações permanentes de combate ao Aedes aegypti, a Prefeitura de Mogi das Cruzes realiza neste mês mais uma edição da Avaliação de Densidade Larvária (ADL). O trabalho está sendo feito pelo Núcleo de Prevenção e Controle de Arboviroses com visitas aos imóveis até o final de janeiro. Para isso, a população precisa colaborar e receber os técnicos em suas casas. A equipe trabalha uniformizada e identificada por crachá.

A Avaliação de Densidade Larvária é uma amostragem que aponta qual região do município apresenta maior infestação de larvas do mosquito, possibilitando a definição de estratégias de combate ao inseto em locais específicos e de maior necessidade. Mostra, ainda, quais situações podem causar problemas como, por exemplo, acúmulo de pneus ou falta de cuidado com piscinas.

Durante a ADL são coletadas amostras em imóveis escolhidos aleatoriamente em todas as regiões da cidade. Os resultados obtidos geram o Índice Breteau (IB), um valor numérico que define a quantidade de insetos em fase de desenvolvimento encontrados nos locais vistoriados e que permite saber em quais regiões da cidade há maior risco de transmissão de doenças.

O índice de tranquilidade é 1,0 ou menos (significa que para cada 100 imóveis visitados somente um apresenta larvas do mosquito). O índice é considerado tolerável até 1,5. Acima desse nível há risco iminente de doenças.

Os últimos levantamentos realizados na cidade mostraram que o principal problema são recipientes móveis, ou seja, todo tipo de material que pode ser removido para evitar o acúmulo de água, como vasos, baldes e garrafas encontradas dentro dos imóveis vistoriados. Em 2019, 104 casos de dengue já foram confirmados e outros 107 estão em análise, aguardando resultados de exames.