Mogi recebe selo das cidades mais inteligentes do País em 2023

O prefeito Caio Cunha recebeu a certificação na solenidade de entrega, durante a 9ª edição do Connected Smart Cities & Mobility Nacional, um congresso de conexões de cidades inteligentes e mobilidade urbana, realizado na capital paulista.

“Pautamos nossa gestão em decisões tomadas por meio da análise de dados, de evidências - sempre com o objetivo de melhorar a vida das pessoas que vivem em Mogi das Cruzes. Administrar uma cidade não é apenas resolver as questões do dia a dia, mas também é planejar o desenvolvimento da cidade para as próximas décadas, e não e possível fazer isso sem adotar soluções inteligentes para os desafios de uma cidade com mais de 450 mil habitantes”, disse o prefeito.

O Selo Connected Smart Cities é uma ferramenta para incentivar o desenvolvimento e reconhecer as boas práticas em cidades inteligentes, uma iniciativa da Plataforma Connected Smart Cities em parceria com a Spin – Soluções Públicas Inteligentes.

O Selo avalia ações e nível de envolvimento das cidades brasileiras em seis dimensões, sendo cinco de caráter autodeclarado e um considerando o resultado das cidades nas últimas edições do Ranking Connected Smart Cities.

Dentre os critérios avaliados, estão o planejamento municipal, ações adotadas na governança, infraestruturas e serviços de tecnologia da informação e comunicação, parcerias com a iniciativa privada e práticas de inovação.

Também há uma avaliação comparativa de indicadores em todas as cidades com mais de 50 mil habitantes.

O secretário municipal de Transparência e Dados Abertos, Severino Netto, que também participou da solenidade, destacou a importância desta certificação, diante de tantos critérios avaliados. “Além do reconhecimento nacional para Mogi das Cruzes por práticas e gestão em cidade inteligente, o Selo também mostra à administração municipal uma referência para o aprimoramento dos serviços públicos”, concluiu.

