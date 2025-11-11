Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 11 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 11/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Mutirão de Empregos especial de final de ano terá 227 oportunidades em Ferraz

Intenção foi um cadastro prévio das empresas que procuram colaboradores nesta época do ano para reforçar as vendas de final de ano

11 novembro 2025 - 16h00Por De Ferraz
- (Foto: Vinícius Cavalcante/Secom/FV)

O mutirão de empregos do programa Emprega Ferraz PAT, que será realizado nesta quinta-feira, dia 13 de novembro contará com 227 vagas disponíveis para várias funções no comércio em ramos como de supermercado, lanchonete, na Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos (Acifv), além de empresas parceiras.

A intenção foi um cadastro prévio das empresas que procuram colaboradores nesta época do ano para reforçar as vendas de final de ano e já pensando em promoções como a Black Friday para incentivar o consumo.

A maior oportunidade é para a Cordeiro Soluções em Energia com 60 vagas para auxiliar de produção. As vagas para repositor de mercadorias e repositor de hortifrúti também estão em alta, respectivamente com 25 vagas e 23 para o processo seletivo, além de 15 oportunidades para atendente de restaurante, com salário de R$ 1.761 e mais benefícios. Para a maioria das vagas, a exigência é apenas o ensino médio. Para várias funções não é necessário experiência na área pretendida.

A lista com todas as vagas disponíveis está no site da Prefeitura de Ferraz no endereço: www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br no banner do Emprego Agora. Na lista,  é possível verificar a empresa que está contratando, número de vagas, cargo, salário, se exige experiência, escolaridade, idade e sexo. O processo seletivo começa às 8h30 com a entrega das senhas até o meio-dia.

Todos os candidatos que se candidatarem para as vagas serão atendidos. A seleção será realizada no Centro de Integração da Cidadania (CIC), localizado na Avenida Governador Jânio Quadros, 967, no Parque São Francisco. É necessário levar currículo atualizado e documento com foto. No dia, o time do Emprega Ferraz distribui as senhas, faz o cadastro e encaminha para as empresas interessadas que já participam da seleção e no dia já passam a ter contato com os candidatos para dar os encaminhamentos necessários.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Canil da GCM de Ferraz faz apresentação em creche conveniada
Região

Canil da GCM de Ferraz faz apresentação em creche conveniada

Pneumonia é uma das principais causas de morte em todo o mundo
Região

Pneumonia é uma das principais causas de morte em todo o mundo

Deputado Damasio entrega veículo à Fraternidade Santo Agostinho durante Festa da Família em Mogi
Região

Deputado Damasio entrega veículo à Fraternidade Santo Agostinho durante Festa da Família em Mogi

CCZ captura gambá em Mogi e faz soltura em habitat natural
Região

CCZ captura gambá em Mogi e faz soltura em habitat natural

Sebrae-SP promove ação para fortalecer fornecedores locais no Alto Tietê 
Região

Sebrae-SP promove ação para fortalecer fornecedores locais no Alto Tietê 

2&ordm; Prêmio Inova Educação vai reconhecer práticas inovadoras na Cultura Digital
Região

2º Prêmio Inova Educação vai reconhecer práticas inovadoras na Cultura Digital