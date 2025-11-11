Mutirão de Empregos especial de final de ano terá 227 oportunidades em Ferraz

O mutirão de empregos do programa Emprega Ferraz PAT, que será realizado nesta quinta-feira, dia 13 de novembro contará com 227 vagas disponíveis para várias funções no comércio em ramos como de supermercado, lanchonete, na Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos (Acifv), além de empresas parceiras.

A intenção foi um cadastro prévio das empresas que procuram colaboradores nesta época do ano para reforçar as vendas de final de ano e já pensando em promoções como a Black Friday para incentivar o consumo.

A maior oportunidade é para a Cordeiro Soluções em Energia com 60 vagas para auxiliar de produção. As vagas para repositor de mercadorias e repositor de hortifrúti também estão em alta, respectivamente com 25 vagas e 23 para o processo seletivo, além de 15 oportunidades para atendente de restaurante, com salário de R$ 1.761 e mais benefícios. Para a maioria das vagas, a exigência é apenas o ensino médio. Para várias funções não é necessário experiência na área pretendida.

A lista com todas as vagas disponíveis está no site da Prefeitura de Ferraz no endereço: www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br no banner do Emprego Agora. Na lista, é possível verificar a empresa que está contratando, número de vagas, cargo, salário, se exige experiência, escolaridade, idade e sexo. O processo seletivo começa às 8h30 com a entrega das senhas até o meio-dia.

Todos os candidatos que se candidatarem para as vagas serão atendidos. A seleção será realizada no Centro de Integração da Cidadania (CIC), localizado na Avenida Governador Jânio Quadros, 967, no Parque São Francisco. É necessário levar currículo atualizado e documento com foto. No dia, o time do Emprega Ferraz distribui as senhas, faz o cadastro e encaminha para as empresas interessadas que já participam da seleção e no dia já passam a ter contato com os candidatos para dar os encaminhamentos necessários.