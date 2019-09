Mutirão do Poupatempo para emissão de RG e CPF vai atender 1,9 mil alunos de Mogi

Ao todo, 1.906 alunos, da Escola Estadual Professora Vania Aparecida Cassará, no Distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes, vão participar nesta quinta e sexta-feira, dias 12 e 13, do primeiro mutirão escolar para emissão de RG e CPF aos alunos que precisam de documentos de identificação para facilitar a rematrícula.

A ação é uma parceria entre o Poupatempo, o IIRGD, órgão da Polícia Civil, e a Secretaria da Educação. No Estado, a ação tem como público alvo cerca de 20 mil estudantes matriculados que não possuem documentação.

O projeto piloto acontece das 8h às 17h em escolas selecionadas pela Secretaria da Educação, onde a maioria dos alunos não tem RG e CPF. Colaboradores do Poupatempo realizam a coleta das impressões digitais e a conferência dos documentos de estudantes.

O serviço oferecido nas escolas é destinado prioritariamente aos alunos matriculados em cada unidade atendida no projeto. Estudantes das demais instituições de ensino também podem solicitar serviços do Poupatempo, angendando dia e horário para comparecer à unidade desejada.

Menores de 16 anos podem fazer a emissão dos documentos sem a presença dos pais. Para isso, é preciso que o responsável preencha o formulário de autorização disponível no site do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br). A relação dos documentos necessários para solicitar RG e CPF também pode ser consultada no portal do programa.