'Não faz sentido uma rodovia como aquela sem cobrança', diz Tarcísio sobre pedágio

Declaração foi durante coletiva de imprensa após inauguração da Favela dos Sonhos

“É quase impossível manter uma rodovia como aquela, dentro de uma concessão, com todos os trabalhos de manutenção, sem uma cobrança. Não faz sentido, não fica de pé”, afirmou.

Para amenizar os impactos, o governador defende por exemplo o uso do free flow. O sistema consistem em ter uma praça de pedágio sem cobradores, para assim não ter que por no custo da tarifa o valor para pagamento de salário.

“Para dar uma justiça tarifária podemos adotar o free flow. Que as pessoas paguem exatamente o que utilizam. Que tenha desconto para o usuário frequente. Ou seja, a cada passagem a média no mês cai bastante”, afirmou.

Tarcísio reforçou ao fim que seja debatido com a sociedade antes de tomar uma decisão.

Pedágio

O Governo do Estado informa que a Rodovia Mogi-Dutra está enquadrada no projeto de concessão de trechos rodoviários, no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP). Melhorias na infraestrutura estão sendo avaliadas por meio de estudos conduzidos pela International Finance Corporation (IFC), órgão ligado ao Banco Mundial.

Mas reforçam que “nada está definido e ainda haverá um estudo”.

