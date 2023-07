Projeto Favela 3D será multiplicado e transformado em programa de Estado, diz Tarcísio de Freitas

O governador Tarcísio de Freitas participou nesta terça-feira (4) da inauguração da Favela dos Sonhos, comunidade de 200 famílias em Ferraz de Vasconcelos que foi revitalizada pelo projeto Favela 3D, da ONG Gerando Falcões. A iniciativa reúne parcerias em torno do desenvolvimento social, econômico e digital das periferias e será aplicado como modelo para as políticas públicas de revitalização urbana da gestão estadual.

“A experiência da Favela 3D tem que ser multiplicada várias vezes porque as pessoas têm que ter acesso ao que foi construído aqui. Vamos transformar o Favela 3D em um programa de governo. Mais do que isso, em um programa de Estado”, afirmou o governador.

“Você não pode deixar de tratar a questão da habitação, do saneamento, da urbanização das favelas, da dignidade e da oportunidade. Isso não pode acabar em quatro anos, tem que ser política de Estado, tem que ser perene e para a vida toda. Vocês estão fazendo a diferença e transformando realidades”, reforçou Tarcísio.

A comunidade no município da Grande São Paulo também recebeu o diretor-presidente da Sabesp, André Salcedo, a prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, deputados, vereadores, gestores públicos e representantes da sociedade civil e do terceiro setor.

A Favela dos Sonhos, anteriormente chamada de Boca do Sapo, foi uma das comunidades escolhidas para a implantação do Favela 3D, programa desenvolvido pela Gerando Falcões que tem o objetivo de erradicar a pobreza do país. Na visita desta terça, Tarcísio anunciou investimento de R$ 5 milhões da Sabesp na comunidade para instalação de rede de coleta e tratamento de esgotos.

“Hoje é um dia muito importante para nós. Estamos muito felizes com o sucesso da implantação do Favela 3D na Favela dos Sonhos que só foi possível graças a união do terceiro setor, poder público e iniciativa privada. Todas as melhorias conquistadas aqui também não teriam sido possíveis sem a participação ativa da comunidade, que nos trouxe uma visão 360° das principais necessidades e desafios diários”, afirmou Edu Lyra, empreendedor social e fundador da Gerando Falcões.

Rebatizada pelos próprios moradores, a comunidade foi revitalizada por meio de parcerias da Gerando Falcões com a iniciativa privada e ações integradas com o poder público e outras instituições do terceiro setor.

A iniciativa proporcionou aos moradores capacitação profissional e acesso a empregos, acesso gratuito à internet Wi-Fi, serviços de telemedicina, CEP digital, ecopontos, novas moradias e iluminação sustentável, entre outras melhorias de fortalecimento social e econômico.

Em abril, o Governo de São Paulo firmou um protocolo de intenções com a Gerando Falcões para incorporar as estratégias do projeto Favela 3D a políticas públicas estaduais e construir medidas que levem desenvolvimento social e urbano para as favelas paulistas.

O acordo prevê que as atividades da gestão paulista e da ONG serão desenvolvidas em regime de cooperação mútua. O governador propôs nesta terça que a Gerando Falcões leve o Favela 3D para comunidades na capital e também na Baixada Santista, onde cidades como Santos, São Vicente e Guarujá ainda têm vilas de palafitas erguidas em áreas de risco.

Rede de coleta de esgoto

A Sabesp irá realizar a obra de implantação da rede de coleta de esgoto na Favela dos Sonhos, , levando mais saúde aos moradores do local. Parte do programa IntegraTietê, o empreendimento vai encaminhar para tratamento todo o esgoto gerado na comunidade, contribuindo diretamente com a qualidade de vida da população e com a melhoria das condições do meio ambiente.

O trabalho prevê a implantação de 2,4 km de redes coletoras, beneficiando todos os 642 imóveis onde vivem as famílias da comunidade. O investimento na obra é de R$ 5 milhões, com previsão de conclusão até o final de 2024. Todo o esgoto coletado na Favela dos Sonhos será destinado para tratamento, evitando assim a poluição de rios e córregos e completando todo o ciclo de saneamento básico na área.