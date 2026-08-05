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Jornal Diário de Suzano - 05/08/2026
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Região

No 2º dia de greve dos ferroviários; passageiros buscaram alternativas

Ferroviários decidiram encerrar a greve no final desta tarde

05 agosto 2026 - 19h35Por Guillherme Cerqueira - da Reportagem Local
ÔNIBUS Foi o único meio utilizado por passageiros de Suzano no 2º dia de greve dos ferroviáriosÔNIBUS Foi o único meio utilizado por passageiros de Suzano no 2º dia de greve dos ferroviários - (Foto: Guilherme Cerqueira/DS)

A greve dos ferroviários avançou para seu segundo dia e manteve os trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) parados na maioria das estações das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. No final da tarde os ferroviários decidiram encerrar a greve.


Pela manhã, antes da decisão, passageiros da região relataram ao Diário de Suzano (DS), que o Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) melhorou nesta quarta-feira (5).


Robson Santos, vendedor em Mogi das Cruzes, apontou para o DS que perdeu o dia de trabalho nesta terça-feira (4), e que para conseguir ir trabalhar nesta quinta-feira (5), teve que utilizar o Paese. “Estou aqui há pouco tempo e o ônibus já está chegando, em comparação com ontem, está bem melhor”, disse. “Hoje eu vou conseguir trabalhar”, concluiu.


Já para a Maria Lurdes, a dona Lurdes, que trabalha como recreadora em Itaquera, o seu dia começou mais cedo. “Me preparei para enfrentar o ônibus hoje. Ontem, os ônibus não estavam dando conta, ainda bem que hoje está menos aglomerado”, comentou. Maria Lurdes sofre com insuficiência respiratória e comentou que a aglomeração no último dia a deixou com falta de ar. “Hoje os ônibus estão passando bem mais rápido.

Ontem eu esperei mais de 40 minutos até conseguir entrar em um, que estava lotado”, lamentou.


Aumento no trânsito ao redor das estações


A Prefeitura de Poá informou ao DS que em razão da paralisação das linhas da CPTM na manhã desta quarta-feira (5), a pasta responsável intensificou o monitoramento do trânsito, especialmente no entorno das estações Poá e Calmon Viana, acompanhando o fluxo de veículos e pedestres durante o horário de pico.


No sistema de transporte municipal, foi realizado reforço apenas na linha 12 – Nova Poá/São José. No entanto, o principal aumento na oferta de viagens ocorreu nas linhas intermunicipais, em razão da paralisação da CPTM.


Já a Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que, em razão da paralisação, foi registrado um tráfego de veículos e de pedestres acima do volume habitual no entorno das estações Engenheiro Manoel Feio e Aracaré da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).


Suzano informou em nota que o plano segue o mesmo adotado no dia anterior e que nesta quarta-feira (5), foi verificado um aumento de 35% no trânsito em volta da Estação Suzano, razão pela qual a pasta destacou seu quadro de agentes para monitorar o tráfego na cidade e orientar os motoristas.


Mogi das Cruzes, por sua vez, pontuou que o movimento de veículos e de passageiros no entorno das estações é considerado normal pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, que acompanha a situação por meio de câmeras de monitoramento e dos agentes de trânsito, que realizam o trabalho dentro da normalidade. 

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