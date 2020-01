Nova sinalização estimula diminuição da velocidade e aumento da segurança viária

A Secretaria Municipal de Transportes iniciou, na noite desta segunda-feira (27), a implantação de sinalização especial para melhoria da segurança viária em quatro pontos da cidade. Os locais que recebem as linhas de estímulo à redução de velocidade foram definidos após estudos técnicos realizados pela pasta.

No Cocuera, a sinalização está sendo implantada na estrada do Nagao, próximo ao acesso ao Casarão do Chá. A via também deverá receber revitalização de sinalização horizontal em toda sua extensão, com pintura de linhas de centro e borda. Além disso, está sendo estudada uma intervenção de sinalização próximo ao acesso à estrada do BBC.

As linhas de estímulo já foram implantadas na rua Francisco Régis de Oliveira, próximo à escola municipal Professora Maria Eugênia Fochi de Araújo, no Residencial Itapeti. A via também recebeu tachões separando as duas pistas. A avenida Doutor Pantaleão Trandafilov Filho, no Jardim Aeroporto, também recebeu a melhoria.

Na região central da cidade, o trabalho foi desenvolvido na rua Cabo Diogo Oliver. A sinalização foi implantada na aproximação da via com a praça Diego Lemes Chavedar, que está sendo construída pela Prefeitura de Mogi das Cruzes. A implantação aconteceu durante o final de semana, quando a via permaneceu interditada para obras.

As linhas de estímulo à redução de velocidade são uma sinalização para chamar a atenção do motorista sobre a necessidade de trafegar mais devagar. Elas são implantadas de forma que façam um som quando o veículo passa por cima delas.

“A Prefeitura vem realizando um trabalho intensivo e integrado que busca a diminuição no número de acidentes e a melhoria da segurança viária nas vias municipais. Ele compreende ações de sinalização, como esta que está sendo desenvolvida, engenharia de tráfego, fiscalização e educação para o trânsito. O trabalho é feito por meio de estudos técnicos e também tem a participação do Comitê Municipal de Segurança Viária”, destacou o secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida.

A implantação e revitalização de sinalização horizontal na cidade faz parte das ações para melhoria da segurança viária em Mogi das Cruzes. O trabalho integrado conta ainda com intervenções de engenharia de tráfego, fiscalização e educação para o trânsito.

As ações vêm dando resultado. De acordo com os dados do sistema Infosiga, do Governo do Estado, o número de mortes decorrentes de acidentes de trânsito em vias municipais caiu 21% em 2019 com relação a 2018.

Esta queda ocorreu mesmo com um aumento sistemático na frota de veículos da cidade. Entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019, houve uma ampliação de veículos registrados na cidade de 4,15%. A frota passou de 258.249 veículos para 269.657 veículos.