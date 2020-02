Novas regiões de Mogi das Cruzes terão estacionamento pago

Dezesseis novas ruas da cidade passarão a contar com o sistema de estacionamento rotativo pago até o final de maio deste ano. As vias estão localizadas nas regiões de Braz Cubas, Centro e Jardim Santista e a Prefeitura já autorizou o início dos serviços de implantação de parquímetros e sinalização, conforme informação divulgada para a ACMC – Associação Comercial de Mogi das Cruzes.

Na região de Braz Cubas, terão vagas controladas de estacionamento as ruas Dr. Deodato Wertheimer, Pe. Álvaro Quinonez Zuniga, Isidoro Boucault, Cap. Francisco de Almeida, Francisco Afonso de Melo, Schwartzmann e Julio Aragão.

No Centro, o estacionamento com sistema de parquímetros funcionará na Rua Primeiro de Setembro, Dr. Corrêa, Cel. Cardoso de Siqueira, Maestro Julio Ernesto de Oliveira, Manoel Urbano, Maestro Antonio Marmora e Cap. Paulino Freire.

Já no Jardim Santista, passarão a ser controladas as vagas de estacionamento das ruas Presidente Campos Salles e Antonio Meyer.

A proposta de ampliação do estacionamento rotativo pago para novas ruas da cidade foi apresentada pela Prefeitura ainda no primeiro semestre do ano passado e amplamente divulgada para comerciantes, sendo que a ACMC intermediou reuniões entre técnicos municipais e representantes dos comércios das regiões propostas pela Prefeitura, assim como realizou pesquisas.

Os resultados desse trabalho balizaram as análises técnicas da Secretaria Municipal de Transportes e a autorização para implantação do estacionamento pago nas três regiões citadas.

“Houve todo um esforço da ACMC em consultar os comerciantes porque o sistema rotativo de vagas interfere diretamente na atividade empresarial. Em outubro apresentamos o resultado das pesquisas à Prefeitura, que fez as análises técnicas e anunciou, agora, as ruas onde o estacionamento passará a ser controlado. A opinião dos comerciantes prevaleceu e esperamos que os resultados atendam a expectativa dessas regiões, principalmente com um fluxo maior de consumidores”, ressaltam os diretores Mohamad Issa e Roberto Assi.

A proposta inicial de ampliação do estacionamento pago incluía também ruas do Mogilar, Jardim Esplanada, Parque Monte Líbano e Centro Cívico. No Mogilar, prevaleceu a posição contrária dos comerciantes. Nos demais, a participação popular nas pesquisas foi insuficiente e essas regiões acabaram ficando de fora do projeto.

O estacionamento controlado na cidade é administrado pela empresa Hora Park e até, agora, estava restrito à ruas da região central, onde só é possível estacionar mediante pagamento e por tempo determinado.

RUAS DE BRAZ CUBAS QUE TERÃO ESTACIONAMENTO ROTATIVO Dr. Deodato Wertheimer Entre as Ruas Julio Aragão e Pe. Álvaro Quinonez Zuniga Pe. Álvaro Quinonez Zuniga Entre as Avenidas Francisco Ferreira Lopes e Manoel Alves Isidoro Boucault Entre as Avenidas Francisco Ferreira Lopes e Manoel Alves Cap. Francisco de Almeida Entre as Avenidas Francisco Ferreira Lopes e Manoel Alves Francisco Afonso de Melo Entre as Avenidas Francisco Ferreira Lopes e Manoel Alves Schwartzmann Entre as Avenidas Francisco Ferreira Lopes e Manoel Alves Julio Aragão Entre as Avenidas Francisco Ferreira Lopes e Manoel Alves

RUAS DO CENTRO QUE TERÃO ESTACIONAMENTO ROTATIVO Cel. Cardoso de Siqueira Entre as Ruas Major Arouche de Toledo e Cap. Paulino Freire Maestro Julio Ernesto de Oliveira Entre as Ruas Cap. Paulino Freire e Maestro Antonio Marmora Manoel Urbano Entre as Ruas Maestro Antonio Marmora e Dr. Deodato Wertheimer Maestro Antonio Marmora Entre as Ruas Senador Dantas e Manoel Urbano Cap. Paulino Freire Entre as Ruas Ipiranga e Senador Dantas Primeiro de Setembro Entre as Ruas São João e Dr. Corrêa Dr. Corrêa Entre as Ruas Cel. Cardoso de Siqueira e José Bonifácio