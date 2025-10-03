Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 03 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 03/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

OAB Itaquá e ESA promovem curso sobre inteligência artificial

Formação acontecerá nos dias 8 e 15 de outubro com representantes da Comissão de Proteção de Dados e IA da OAB/SP

03 outubro 2025 - 13h48Por Da Região
- (Foto: Divulgação/OAB Itaquaquecetuba)

A 152ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Itaquaquecetuba), por meio de seu núcleo da Escola Superior da Advocacia (ESA), promoverá um curso sobre “Inteligência Artificial no Direito” nas duas próximas quartas-feiras (8 e 15/10), das 17 às 21 horas, em sua sede (rua Ademaria, 315 - Vila Virgínia).

Para participar da capacitação, cuja carga horária será de oito horas distribuídas ao longo dos dois dias, os interessados devem investir R$ 189, valor que pode ser aplicado por meio do Programa Anuidade de Volta da OAB. A formação tem como objetivo central preparar os profissionais em termos práticos e teóricos acerca da inteligência artificial no tocante a temas como regulações, aspectos éticos e usos práticos destas ferramentas na advocacia e no sistema judiciário. E visando garantir a melhor experiência aos inscritos, a subseção receberá dois profissionais de gabarito da Comissão de Privacidade, Proteção de Dados e IA da OAB/SP.

Na primeira noite da formação, a OAB Itaquá receberá o advogado e presidente do grupo, Solano de Camargo, encarregado central de proteção de dados da seccional, professor-doutor de Direito Internacional pela Universidade de São Paulo (USP) e pós-doutor pela Universidade de Coimbra. Já na segunda etapa da capacitação, será a vez da advogada Amanda Smith Martins, coordenadora da comissão estadual, mestre e doutoranda em Direito na USP, pesquisadora no Legal Grounds Institute e gestora de Pesquisa no Observatório de Neurodireitos.

A coordenadora do Núcleo ESA da OAB Itaquá e vice-presidente da subseção, Cleópatra Lins Guedes, apontou que a Escola sempre busca trazer profissionais de renome à classe e, mais uma vez, a subseção estará com grandes especialistas para falar de um tema de alta relevância. “Hoje, na era da informação e do digital, dominar essas tecnologias e os conceitos por trás dela são tão importantes quanto saber aplicar a ciência do Direito, por isso, buscamos fomentar o estudo a este aspecto por meio desta formação essencial junto ao Dr. Solano e a Dra. Amanda”, comentou.

Por sua vez, a presidente da subseção, Matilde Gomes, reforçou o convite aos inscritos, destacando ainda que esta é uma oportunidade única de aprendizado. “Por meio da ESA, estamos ofertando uma capacitação inédita, específica sobre inteligência artificial, algo que como a Dra. Cleópatra bem falou, é essencial no dia a dia de todos nós. Serão noites imperdíveis, convidamos a todos para participar”, pontuou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mogi realiza fiscalização em depósito na noite desta quinta-feira (2)
Região

Mogi realiza fiscalização em depósito na noite desta quinta-feira (2)

OAB Suzano realiza Congresso Acadêmico sobre os 10 anos do Código de Processo Civil neste sábado
Região

OAB Suzano realiza Congresso Acadêmico sobre os 10 anos do Código de Processo Civil neste sábado

Itaquá tem dois casos suspeitos de intoxicação por metanol
Região

Itaquá tem dois casos suspeitos de intoxicação por metanol

Dia Mundial dos Animais: Câmeras da SPMAR flagram fauna silvestre da Mata Atlântica
Região

Dia Mundial dos Animais: Câmeras da SPMAR flagram fauna silvestre da Mata Atlântica

Câmara de Mogi homenageia 10&ordm; aniversário do grupo circense Combuca da Judite
Região

Câmara de Mogi homenageia 10º aniversário do grupo circense Combuca da Judite

Ferraz realiza 7&ordm; Encontro do Clube do Fusca e Carros Antigos
Região

Ferraz realiza 7º Encontro do Clube do Fusca e Carros Antigos