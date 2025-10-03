OAB Itaquá e ESA promovem curso sobre inteligência artificial

A 152ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Itaquaquecetuba), por meio de seu núcleo da Escola Superior da Advocacia (ESA), promoverá um curso sobre “Inteligência Artificial no Direito” nas duas próximas quartas-feiras (8 e 15/10), das 17 às 21 horas, em sua sede (rua Ademaria, 315 - Vila Virgínia).



Para participar da capacitação, cuja carga horária será de oito horas distribuídas ao longo dos dois dias, os interessados devem investir R$ 189, valor que pode ser aplicado por meio do Programa Anuidade de Volta da OAB. A formação tem como objetivo central preparar os profissionais em termos práticos e teóricos acerca da inteligência artificial no tocante a temas como regulações, aspectos éticos e usos práticos destas ferramentas na advocacia e no sistema judiciário. E visando garantir a melhor experiência aos inscritos, a subseção receberá dois profissionais de gabarito da Comissão de Privacidade, Proteção de Dados e IA da OAB/SP.



Na primeira noite da formação, a OAB Itaquá receberá o advogado e presidente do grupo, Solano de Camargo, encarregado central de proteção de dados da seccional, professor-doutor de Direito Internacional pela Universidade de São Paulo (USP) e pós-doutor pela Universidade de Coimbra. Já na segunda etapa da capacitação, será a vez da advogada Amanda Smith Martins, coordenadora da comissão estadual, mestre e doutoranda em Direito na USP, pesquisadora no Legal Grounds Institute e gestora de Pesquisa no Observatório de Neurodireitos.



A coordenadora do Núcleo ESA da OAB Itaquá e vice-presidente da subseção, Cleópatra Lins Guedes, apontou que a Escola sempre busca trazer profissionais de renome à classe e, mais uma vez, a subseção estará com grandes especialistas para falar de um tema de alta relevância. “Hoje, na era da informação e do digital, dominar essas tecnologias e os conceitos por trás dela são tão importantes quanto saber aplicar a ciência do Direito, por isso, buscamos fomentar o estudo a este aspecto por meio desta formação essencial junto ao Dr. Solano e a Dra. Amanda”, comentou.



Por sua vez, a presidente da subseção, Matilde Gomes, reforçou o convite aos inscritos, destacando ainda que esta é uma oportunidade única de aprendizado. “Por meio da ESA, estamos ofertando uma capacitação inédita, específica sobre inteligência artificial, algo que como a Dra. Cleópatra bem falou, é essencial no dia a dia de todos nós. Serão noites imperdíveis, convidamos a todos para participar”, pontuou.