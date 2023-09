Obra do Complexo Esportivo Rei Pelé será inaugurada nesta sexta-feira no Caiuby

O equipamento está instalado na Rua Arandú, no Jardim Caiuby.

Os trabalhos foram iniciados em fevereiro deste ano. O espaço vai contar com grama sintética de seis centímetros, vestiários, arquibancada, iluminação de LED, contenção de segurança com a construção de um muro de gabião, estacionamento e paisagismo.

“É mais uma grande marca da gestão, que recupera e dá uma nova cara para espaços que antes não eram vistos na cidade”, disse o secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa.

Com a revitalização do espaço, a expectativa é fomentar o esporte no bairro com os tradicionais campeonatos do futebol de várzea, além de dar mais qualidade de vida aos moradores do entorno.

“O futebol de várzea é praticamente patrimônio de Itaquá, então é o momento de dar mais qualidade e respeito à essa história tão bonita do nosso município. Os moradores do Caiuby e bairros vizinhos terão uma grande área de lazer à disposição”, disse o prefeito Eduardo Boigues.

O prefeito Eduardo Boigues (PP) inaugura nesta sexta-feira (29) as obras do Complexo Esportivo Rei Pelé no Caiuby (CEC). O equipamento recebeu investimento de R$ 4,3 milhões. Foram realizados serviços de drenagem, aterro e o preparo da base para implantação de grama sintética.