Obras do novo viaduto de Poá avançam para instalação das últimas vigas

As obras de construção do novo viaduto na região central de Poá chegaram na etapa de içamento das últimas 12 vigas de concreto. Essa fase do projeto é considerada delicada, pois a superestrutura será instalada na área da linha férrea da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Para isso, uma mega operação logística será montada de 16 a 19 de julho em várias vias do município.

Segundo o secretário de Obras, Francinaldo Alves, diversas reuniões foram realizadas entre a Administração Municipal, CPTM e a Construtora Etama (responsável pela obra) para conseguir a paralisação da circulação de trens e realizar esse trabalho com a máxima segurança necessária. “Apesar dos transtornos pontuais nos dias da instalação das peças, a população será a maior beneficiada assim que o viaduto for entregue”, disse Alves.

De acordo com o secretário de Transportes, Marcos Pacheco, diversos estudos foram realizados para fazer as interdições necessárias próximas do local da obra. “Montamos uma grande operação logística, que vai mobilizar diversas pastas da Administração Municipal, para realizar essa importante etapa do novo viaduto de Poá. Além disso, estamos em um período de férias escolares, portanto já temos uma diminuição de veículos circulando”, disse o secretário.

A prefeita Marcia Bin falou que as obras do novo viaduto chegaram em uma importe fase. “Temos como foco principal finalizar a obra o mais rápido possível e entregar este equipamento à população. Sabemos que o antigo viaduto está extremamente sobrecarregado pelos veículos que transitam pelo local e essa obra irá desafogá-lo, contribuindo para uma melhoria na mobilidade urbana de Poá”, disse a chefe do Executivo municipal.

Operação Novo Viaduto

No domingo, dia 16 de julho, a Rua Herculano Duarte Ribas estará interditada para veículos e pedestres. O acesso à feira será feito pelas Ruas Itajubá, Vereador José dos Santos Lima, Comendador José Réa, Camélia e Flor do Campo. Neste dia, das 04 às 13:30, a Estação – Poá da CPTM estará fechada, sem a circulação dos trens. Ônibus do Sistema Paese estarão à disposição dos passageiros nas estações de Calmon Viana e Ferraz de Vasconcelos.

Já nos dias 17, 18 e 19 de julho, a Avenida Brasil estará interditada depois da José de Oliveira Gomes até a Avenida Getúlio Vargas, e a Rua 26 de Março, depois da Rua Padre Eustáquio. Essas vias estarão abertas para o trânsito local. Os veículos que se deslocarem no sentido de Ferraz de Vasconcelos ou viaduto terão a opção das Ruas José Lourenço Marques da Silva ou José de Oliveira Gomes, sendo também que em ambos os sentidos, existe a rota pela Avenida Anchieta.

Quem for ao sentido contrário, ou seja, Suzano, acessa a Rua 26 de Março, sobe pela Rua Padre Eustáquio, saindo na Avenida Getúlio Vargas.