Oficina de cinema voltada para crianças e adolescentes recebe inscrições

Nos dias 22, 23 e 24 de outubro, o Centro Cultural de Mogi das Cruzes vai receber uma oficina de cinema, voltada para crianças e adolescentes com idade a partir de oito anos. Intitulada "Circuito Cultural", a atividade é uma realização do Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria Especial de Cultura, em parceria com a Prefeitura de Mogi e busca passar noções básicas de produção, filmagem e roteiro. A participação é gratuita, há 20 vagas disponíveis e os interessados devem se inscrever presencialmente, no próprio Centro Cultural.

A oficina busca introduzir crianças e adolescentes no universo da produção audiovisual por meio da experimentação e conhecimentos teóricos básicos, de forma lúdica. O objetivo é desenvolver a capacidade criativa e formas de expressão dos participantes, além de valorizar o cinema e arte cinematográfica enquanto atividade profissional.

A metodologia mescla teoria e prática e engloba conteúdos como conceitos de filme, cena, câmera, edição, enquadramento, filmes de referência, gravação de depoimentos, junção de cenas, gravações externas, montagem com créditos. As aulas serão realizadas das 9h às 12h nos três dias da oficina, totalizando carga horária de 12 horas.

O Centro Cultural de Mogi das Cruzes fica na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, número 360, no Centro da Cidade. Mais informações devem ser obtidas pelo telefone 4798-6900.