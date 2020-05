Oito cidades do Alto Tietê terão feriado nesta sexta-feira

Das 10 cidades do Alto Tietê, oito terão feriado municipal nesta sexta-feira e apenas duas não aderiram a antecipação. Em Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano haverá feriado municipal. Os municípios de Arujá e Biritiba Mirim vão funcionar normalmente hoje como dia útil.

Dos 12 municípios que compõe o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), com exceção de Santa Branca, onde já seria feriado por causa da fundação do município, e Guarulhos, nas outras oito cidades o feriado de hoje é o de Corpus Christi, que originalmente, pelo calendário, ocorre em 11 de junho. A antecipação foi decidida em consenso pelo Conselho de Prefeitos do Condemat e atende a uma solicitação do Governo do Estado com o objetivo de ampliar o isolamento social e reduzir o contágio do coronavírus.

Em Arujá, o prefeito José Luiz Monteiro apresentou o projeto de lei para antecipação do feriado municipal de Corpus Christi para essa sexta-feira, mas houve reprovação pela Câmara de Vereadores. Em Biritiba Mirim, a Câmara não convocou sessão extraordinária e devolveu o projeto para a Prefeitura. Guarulhos, por sua vez, não quis aderir à proposta do Estado.

“Temos sempre buscado o consenso nas ações de enfrentamento ao coronavírus, mas respeitamos a autonomia das cidades. Dessa vez não foi possível ter a mesma conduta em todas, mas o importante é que a nossa região tem atuado de forma integrada para conter a disseminação do vírus e há um esforço para manter as taxas de isolamento”, disse o presidente do Condemat, prefeito Adriano Leite.

Nas cidades que adotaram o feriado, ações de fiscalização serão reforçadas para evitar aglomerações.

“São dias para os quais reforçamos o apelo para que as pessoas permaneçam dentro de casa para que possamos reduzir a curva de contágio do coronavírus”, frisou o presidente do Condemat.