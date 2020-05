Orçamento dos hospitais da região atinge R$ 442 mi por ano, calcula Tribunal

Os hospitais estaduais do Alto Tietê receberam cerca de R$ 442 milhões do governo estadual em 2019.

O dinheiro é o valor do orçamento destas unidades. É o que mostra o levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), divulgado na última quarta-feira (13). Os dados foram divulgados através do "Painel da Saúde", uma ferramenta disponibilizada pela Corte que apresenta uma perspectiva geral da assistência realizada aos hospitais e cidadãos.

Entre os equipamentos estaduais do Alto Tietê, o Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, localizado em Mogi das Cruzes foi o que mais recebeu verbas estaduais, cerca R$ 153,93 milhões. Em segundo lugar está o Hospital Geral de Itaquaquecetuba, mais conhecido como Santa Marcelina, que recebeu pouco mais de R$ 106, 63 milhões.

Já o Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos Dr. Osíris Florindo Coelho recebeu R$ 110, 91 milhões da administração estadual, e o Centro Especializado em Reabilitação Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti, que também está localizado em Mogi das Cruzes, recebeu pouco mais de R$ 71, 21 milhões do governo do Estado.

Além de mostrar os valores recebidos pelos equipamentos estaduais de saúde, o levantamento também mostra informações sobre hospitais municipais. Entre essas informações está a taxa de mortalidade de cada unidade, número de óbitos e número de internações.

De acordo com os dados, o hospital da região com maior taxa de mortalidade é o Luzia de Pinho Melo, com 11,27% com 1889 óbitos registrados em 2019. Em seguida, o Hospital Municipal Dr. Guido Guida em Poá, com 7,73% e 82 óbitos. O Hospital Regional de Ferraz aparece em terceiro com 7,42% de mortalidade com 687 mortes.

Logo após, o Hospital Dr. Arnaldo surge em quarto lugar com 5,76% e 35 óbitos, seguidos pelo Santa Marcelina (5,67% com 810 mortes), Hospital Dalila Ferreira Barbosa em Arujá (3,53% com 39 mortes) e por último o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes Prefeito Waldemar Costa Filho (1,34% com 53 mortes).

Vale ressaltar que a taxa de mortalidade é calculada a partir do número de internações. Ao todo, os hospitais da região realizaram 47.243 internações em 2019 e registraram 3.595 mortes, que equivale a 7,61% dos pacientes internados.

O levantamento também mostra que a região conta com 1907 médicos de diversas especialidades e 1.127 leitos, divididos entre cirúrgicos, clínicos, obstétricos, pediátricos, complementares e de outras especialidades.

As informações trazidas nesta reportagem podem ser consultadas através do site do TCE-SP (https://www.tce.sp.gov.br/).