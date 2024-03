Pacote de obras de R$ 3 bilhões prevê trens até César de Souza e extensão da Linha 12 até Suzano

Um pacote de infraestrutura e mobilidade urbana prevê investimento de R$ 3 bilhões para o Alto Tietê com extensão da Linha 11 até César de Souza e ampliação da Linha 12 até Suzano.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (14) pelo secretário de Parcerias em Investimentos do Estado, Rafael Benini, e pelo deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado, durante reunião com prefeitos integrantes do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+).

Os investimentos também incluem três alças do Rodoanel em Itaquá (na SP-70) e um complexo viário com alças de acesso e de saída do Rodoanel na divisa de Suzano com Poá. Além disso, as estações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) terão extensões, a linha 11-Coral será ligada até César de Souza, em Mogi das Cruzes e a linha 12-Safira que chegará até a cidade de Suzano.

O investimento inicial para esse empreendimento das alças está estimado em R$ 30 milhões e as obras estão previstas para início em doze meses, mas poderão ser adiantadas. Essas obras beneficiarão aproximadamente 1,6 bilhão de pessoas, conectando as principais cidades da região ao importante Rodoanel Mário Covas.

Em Itaquá, serão três novas alças de acesso para a Rodovia Ayrton Senna, sendo uma entrada para quem vem do Rodoanel, que terá acesso direto à cidade sem precisar fazer o retorno operacional. A segunda alça é para quem está vindo de Arujá e do Jardim Caiuby, que terá um viaduto direto para a capital e a terceira alça para quem vem sentido a Mogi das Cruzes que poderá acessar o município pelo bairro do Una.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL) falou sobre a magnitude do pacote de investimentos. "Uma das obras mais esperadas é a tão sonhada alça do Rodoanel, que passa a ser chamada de ‘Complexo viário do Alto Tietê’, conectando diretamente a Roberto Simonsen ao Rodoanel, proporcionando um viés econômico significativo para a cidade, especialmente na região do Miguel Badra”, explicou o prefeito.

Expansão das estações

O projeto de expansão das estações irá mexer com o entorno, Jundiapeba, Mogi das Cruzes, Estudantes e Itaquaquecetuba as estações serão reconstruídas, já Braz Cubas, Suzano, Calmon Viana, Poá, Ferraz de Vasconcelos e Antônio Gianetti Neto passará por reformas.

Entre as melhorias previstas está a expansão da Linha 12-Safira da CPTM até Suzano, com investimentos de R$ 136 milhões que contemplará reformas nas passarelas do entorno também.

“Suzano se torna agora ainda mais competitiva e está caminhando para se tornar uma das grandes cidades do Brasil”, disse o prefeito.

Os investimentos na mobilidade contemplaram também Mogi, que irá contar com a previsão de uma extensão da Linha 11-Coral da CPTM até o distrito de César de Souza.

O deputado André do Prado falou também sobre esse grande investimento do complexo viário. “Foi dado um passo importante para impulsionar a mobilidade no Alto Tietê. Quero agradecer o governador Tarcísio de Freitas pelo compromisso e o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, que se empenhou para concretizar esse tão sonhado complexo viário no Alto Tietê”, disse o presidente da Alesp.

“A concessionária SPMar compartilhou planos ambiciosos para no futuro a região contar com um complexo de alças de acesso e saída do Rodoanel, uma passarela de pedestres e uma via marginal externa de 1,5 km, além da remodelação da rotatória de acesso a Poá com a construção de um viaduto. Estas obras não são apenas infraestrutura; são as veias por onde fluirá o progresso, beneficiando diretamente 1,6 milhão de pessoas e criando 3 mil empregos”, ressaltou.