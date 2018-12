Pais e responsáveis podem conferir boletim dos estudantes no app Minha Escola SP

Neste ano, pais e responsáveis têm mais uma opção para conferir o rendimento dos alunos matriculados na rede estadual: o aplicativo Minha Escola SP. A ferramenta – disponível para download gratuito no sistema Android – reúne o boletim com as notas e faltas dos quatro bimestres letivos. Com o encerramento das atividades em dezembro, as escolas estão agora fazendo o registro dos resultados finais.

Para fazer o login, os estudantes devem preencher os campos com os números do R.A. – registro do aluno – e a senha que já utiliza na Secretaria Escolar Digital (SED). No caso dos responsáveis, antes de baixar o app, é preciso ir até a escola e solicitar o cadastro.

Criado sob medida para as escolas estaduais pela equipe da Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional, o Minha Escola SP tem interface intuitiva, de fácil navegação e os dados estão interligados às plataformas da Secretaria.

Calendário 2019

A Secretaria da Educação divulgou na semana passado o calendário para o próximo ano letivo. No dia 1º de fevereiro, os estudantes da rede estadual retornam às salas de aula. De acordo com a programação, o encerramento do período de aulas regulares do 1º semestre está marcado para 27 de junho. Já o início do 2º semestre foi definido para 29 de julho, sendo a volta dos alunos em 31 de julho. O término do ano letivo, no mínimo, será em 16 dezembro.