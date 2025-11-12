Palestra na OAB Itaquá fomenta técnicas em resoluções extrajudiciais

A 152ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Itaquaquecetuba) promoveu, na noite desta terça-feira (11/11), a palestra “Soluções Extrajudiciais no Direito de Família”, trazendo temas fundamentais aos inscritos da subseção. A iniciativa foi encabeçada pela Comissão de Direito Notarial e Registral, cuja presidente é a advogada Vitória Nayra Oliveira Neri.

A capacitação oferecida pela Ordem teve como convidado o tabelião de Notas e de Protestos em Itaquaquecetuba, o advogado Arthur Del Guércio Neto, membro da Comissão de Direito Notarial da OAB/SP e especialista na formação de professores que trouxe uma série de conceitos aos participantes, incluindo técnicas de valia na resolução e administração de casos na seara do Direito Familiar que não necessitam, necessariamente, de um encaminhamento judicial, incluindo questões como divórcios, divisão de bens e inventários.

A formação, que terminou com uma homenagem a Del Guércio por sua atuação destacada no município, contou ainda com a presença da vice-presidente da subseção, Cleópatra Lins Guedes, representando a presidente Matilde Gomes; bem como do secretário-adjunto Edmilson Soares e do tesoureiro Felipe Perez.

A presidente do grupo temático organizador agradeceu a presença de todos e destacou que o Direito de Família é um setor em ampla evolução, requerendo atenção máxima dos advogados e advogadas. “São muitas as vertentes nas quais os profissionais deste setores devem ter cuidados e conhecimentos para conduzir certas situações da melhor forma possível. Questões como divórcios, inventários e afins podem ter desdobramentos que afetam o resto de uma vida, portanto, saber como atuar e garantir as melhores resoluções se faz crucial”, disse Vitória.

Por sua vez, Cleópatra reforçou que o trabalho em prol da evolução da classe se faz presente em cada projeto e formação desenvolvida pela Ordem na cidade. “O fomento ao aprendizado e à melhoria dos nossos profissionais é um dever da OAB e isso também passa diretamente pelos grandes advogados e advogados que constroem esta entidade, um deles sendo o Dr. Del Guércio, grande figura no meio no nosso município. Em nome da presidente Dra. Matilde, agradeço a presença de todos nesta noite”, postulou.