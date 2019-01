Passeio ciclístico é destaque desta semana na programação de férias em Mogi

A Prefeitura de Mogi das Cruzes realiza neste domingo (20), o primeiro passeio ciclístico da programação especial de férias deste ano. A concentração acontecerá a partir das 7h30, no Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos, no Mogilar. A saída acontecerá às 8 horas, com destino ao Parque da Cidade.

A participação é gratuita e livre para todas as idades. Equipes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e da Secretaria Municipal de Transportes farão o acompanhamento do percurso. A previsão é de chegada ao parque por volta das 9 horas e o retorno ao ginásio acontecerá às 9h30.

“Mogi das Cruzes é uma cidade que conta com um grande público que utiliza a bicicleta para suas atividades físicas e para o lazer. Prova disso, são os grupos de ciclistas bem atuantes no município. O Passeio Ciclístico é uma oportunidade para a família toda ter uma manhã de esporte e diversão”, destacou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães.

O percurso de ida partirá do Ginásio Municipal de Esportes e seguirá pela rua Professor Ismael Alves dos Santos, avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, passagem subterrânea Engenheiro Osvaldo Crespo de Abreu, rua Olegário Paiva, rua Navajas, rua Capitão Manoel Caetano, rua Professor Flaviano de Melo, rua Princesa Isabel de Bragança, rua Tenente Manoel Alves dos Anjos, rua Ipiranga, rua Lara e rua Francisco Affonso de Mello, onde os participantes terão acesso ao Parque da Cidade. O retorno acontecerá pelas mesmas vias.

Além do passeio ciclístico, a programação de férias da Prefeitura tem uma série de atrações previstas para esta semana, nos Parques da Cidade e Leon Feffer. As ações têm a participação das Secretarias Municipais de Esporte e Lazer, Verde e Meio Ambiente e Cultura.

Parque da Cidade

Nesta quarta-feira (16), a partir das 14 horas, no Parque da Cidade, acontecerá Gincana e Recreação para crianças de 5 a 14 anos. Já nesta quinta-feira (17), às 9 horas, será a vez de uma Clínica de Futebol Society.

Na sexta-feira (18), o campo de futebol do Parque da Cidade receberá atividades de recreação, a partir das 9 horas. No sábado (19), no mesmo horário, acontecerá a Gincana de Capoeira, que vem fazendo a alegria dos participantes.

O fim de semana também marca o Torneio de Beach Tennis do Parque da Cidade, que será disputado no sábado e domingo (19 e 20). Além disso, no domingo, às 9 horas, será realizado uma aula de boxe aberta a todos os interessados.

Parque Leon Feffer

Outro destaque do final de semana é a Caminhada Ecológica, que acontecerá no sábado (19), às 8 horas, no Parque Leon Feffer. Os participantes farão uma caminhada pelas trilhas do local, com muito verde e contato com a natureza.

Já no domingo (20), também às 8 horas, o Parque Leon Feffer receberá Festivais de Vôlei, Futebol de Areia, Futsal e Gincana de Capoeira. A participação é gratuita para todos os interessados e a inscrição pode ser feita no horário do evento.