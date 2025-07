Pedágios na região ficam 5% mais caros a partir desta terça

Os pedágios nas rodovias que cortam as cidades do Alto Tietê ficaram mais de 5% mais caros a partir desta terça-feira (1º). O reajuste afeta as praças de Itaquaquecetuba e Guararema na Rodovia Ayrton Senna, além do Rodoanel Mário Covas.

A mudança foi aprovada pelo Conselho Diretor da Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo na última terça-feira (24).

Na Rodovia Ayrton Senna, o pedágio na altura de Itaquá saiu de R$ 5,40 para R$ 5,70 para os veículos de passeio, um aumento de 5,5%. O crescimento é o mesmo para as motos, que antes pagavam R$ 2,70 e, agora, pagarão R$ 2,85.

Na altura de Guararema, o reajuste foi um pouco maior, de 5,8%. Antes, os veículos de passeio precisavam desembolsar R$ 5,10. A partir desta terça-feira, o valor será de R$ 5,40. Para as motos o valor saiu de R$ 2,55 para R$ 2,70.

Rodoanel Mário Covas

No Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas, duas praças de pedágios ficam localizadas em cidades do Alto Tietê: em Arujá e Itaquaquecetuba. O reajuste será o mesmo, saindo de R$ 3,90 para R$ 4,10 para veículos de passeio e de R$ 1,95 para R$ 2,05 para as motos. O aumento é de 5,1%.