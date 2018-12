PF cumpre mandados de busca e apreensão em Mogi e Biritiba Mirim

Policiais federais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão no Alto Tietê, durante a manhã desta terça-feira (11), em função à operação 'Ross', que investiga recebimento de vantagens indevidas por parte de três senadores e três deputados federais, entre os anos de 2014 a 2017. Os alvos foram em Mogi das Cruzes e Biritiba Mirim.

Os locais não foram divulgados. Porém, documentos foram apreendidos. Na região, não houve nenhum tipo de prisão ou condução coercitiva - quando o investigado é obrigado a ir depor. A PF não especificou se estes locais seriam de algum senador ou deputado.

Segundo a PF, a operação desta terça é um desdobramento da Operação Patmos, deflagrada em maio de 2017. Investigação descobriu que um grande grupo empresarial do ramo dos frigoríficos teria efetuado o pagamento de cerca de R$ 100 milhões para fins da campanha presidencial de 2014.

Os valores investigados teriam sido utilizados também para a obtenção de apoio político. Ainda segundo a PF, a suspeita é que os valores eram recebidos, por meio da simulação de serviços, que não eram efetivamente prestados e para os quais eram emitidas notas fiscais frias.

Além da região, a operação cumpriu mandados no Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Amapá. No total, foram aproximadamente 200 policiais federais envolvidos na ação.