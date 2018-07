Poá assina termo para melhorar distribuição de medicamentos

Um termo de aditamento contratual com a Sociedade Beneficente Caminho de Damasco foi assinado nesta sexta-feira (13) pelo prefeito de Poá, Gian Lopes (PR) para a realização da gestão de aquisição e logística dos medicamentos. A entidade administra as Unidades de Saúde da Família (Rede Básica de Saúde).

“Melhorar o acesso da população aos medicamentos distribuídos nas unidades de saúde tem sido o objetivo da administração municipal. A assinatura do termo vai elevar a qualidade do serviço prestado, melhorando o atendimento para toda a população, além de gerar economia para Poá”, disse o prefeito.

Participaram também da assinatura, o vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, o presidente da Câmara, Welson Lopes e os representantes da Caminhos de Damasco, Luís Antônio Herce e Jhony Silva.

“Queremos um trabalho de excelência, humanizado e transparente. Então sempre estaremos colocando em prática ações que vão melhorar o atendimento aos poaenses. O setor de Saúde em Poá é prioridade”, disse Marquinhos Indaiá.

Ainda na área da saúde, pode-se destacar, recentemente, a retomada do atendimento de Pediatria no Hospital Guido Guida. A medida só foi possível graças à liberação de R$ 5 milhões, por parte do Estado. Além disso, outra notícia foi a contratação de 14 médicos pediatras plantonistas, seis ginecologistas, um oftalmologista e um infectologista, entre outros profissionais, que reforçaram o atendimento na cidade, melhorando a prestação de serviço à população.