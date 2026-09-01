Poá celebra Dia do Beato Padre Eustáquio com homenagem ao seu legado e Festa das Nações

A cidade de Poá celebrou, no último domingo (30), o Dia do Beato Padre Eustáquio com uma programação especial em homenagem ao missionário holandês que deixou um importante legado religioso e social no município. A cerimônia teve início pela manhã, na rotatória Padre Eustáquio, na região central, e reuniu autoridades municipais, representantes da Igreja Católica e membros da comunidade.

O prefeito Saulo Souza participou da homenagem acompanhado da primeira-dama, Flavia Souza, e do padre Reginaldo Martins, pároco da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes. A cerimônia marcou os 83 anos da morte de Padre Eustáquio, ocorrida em 30 de agosto de 1943, e contou com o hasteamento da bandeira nacional e uma oração realizada pela comunidade católica diante da estátua do religioso.

Durante a solenidade, o prefeito Saulo Souza destacou a importância de preservar e transmitir às novas gerações os valores deixados pelo missionário. Segundo ele, a história de Poá se mistura à trajetória de Padre Eustáquio, que ajudou a projetar o município nacional e internacionalmente. “A história da nossa cidade se confunde com a história de Padre Eustáquio. Através dele, Poá se tornou conhecida no Brasil e no mundo”, afirmou.

Saulo também ressaltou o trabalho da comunidade católica de Poá na manutenção desse legado e destacou que os ensinamentos do beato permanecem atuais, especialmente na atenção às pessoas que mais precisam. “Cada um de nós carrega um pouco dessa história e dos ensinamentos. Toda vez que olharmos para aqueles que mais precisam, independente da sua origem ou condição, e olharmos para a criança, para o idoso, para a família, para aquele que empreende ou para o enfermo com generosidade e empatia, estamos honrando a memória de Padre Eustáquio”, declarou.

Em sua fala, o prefeito relembrou a viagem realizada à Holanda em 2025, durante uma missão promovida pela Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP). Na ocasião, Saulo esteve no distrito onde Padre Eustáquio iniciou sua trajetória de fé e conheceu familiares do religioso e a comunidade local. “Nós tivemos o privilégio de ir até o distrito onde Padre Eustáquio iniciou sua trajetória de fé e ali testemunhamos o mesmo sentimento que estamos celebrando aqui. Fomos recebidos por aquela igreja, pelos familiares dele e testemunhamos o amor que sentem pelo Brasil e pela cidade de Poá. Dentro da igreja havia uma bandeira do Brasil e a inscrição ‘Saúde e Paz’ em português. Mais que isso, em cada coração que encontramos ali, a mesma semente do amor e da fé que foi semeada pelo padre nos corações de todo povo de Poá”, afirmou.

Para Saulo, a experiência na Holanda reforçou a dimensão internacional do legado de Padre Eustáquio e a ligação construída entre a cidade e o país de origem do religioso. O prefeito destacou ainda que manter viva essa história é uma forma de valorizar a identidade de Poá e os vínculos criados ao longo dos anos pela trajetória do beato.

Festa das Nações

As homenagens fizeram parte da programação da Festa das Nações, realizada entre os dias 28 e 30 de agosto, na Praça de Eventos, em homenagem ao Beato Padre Eustáquio. Promovido pela Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, com apoio da Prefeitura de Poá, o evento reuniu cultura, gastronomia, música e ações de solidariedade.

A programação contou com a abertura do Museu do Beato Padre Eustáquio, missa da novena, apresentações musicais e atividades voltadas à comunidade. A iniciativa também possibilitou a integração entre diferentes culturas e reforçou a importância da preservação da memória do religioso para Poá.

Saulo Souza parabenizou todos os envolvidos na realização da Festa das Nações, destacando a participação da comunidade católica, da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes e das equipes da Prefeitura. O evento contou com a colaboração das Secretarias Municipais de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio e Meio Ambiente.

“Quero parabenizar todos que trabalharam para que essa festa acontecesse. É uma celebração que valoriza a nossa história, fortalece a nossa cultura e nosso turismo e, acima de tudo, mantém vivo o legado de Padre Eustáquio em Poá”, destacou o prefeito.