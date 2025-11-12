Poá conquista selo da Caixa por boas práticas de governança

A cidade de Poá recebeu o Selo Caixa Gestão Sustentável, em reconhecimento as boas práticas de Governança e Responsabilidade Socioambiental (ESG) adotadas na gestão do prefeito Saulo Souza. Com a certificação, a cidade fortalece sua imagem institucional e reforça seu compromisso com práticas de desenvolvimento que priorizam o bem-estar coletivo.

O Selo Caixa de Gestão Sustentável foi criado para identificar e valorizar municípios que demonstram resultados concretos em indicadores públicos de desenvolvimento sustentável. No caso de Poá, a cidade atingiu o nível Cristal. Segundo a Caixa, as cidades são avaliadas com base em 21 indicadores distribuídos em quatro pilares: Ambiental, Social, Governança e Climático. Esses critérios refletem o empenho das administrações em aplicar políticas que promovam transparência, eficiência e responsabilidade socioambiental.



A entrega oficial contou com a presença do superintendente executivo de Governo da Caixa, Cleber Alessandro, da superintendente de rede, Flávia Nogueira, do gerente geral de rede, Nelson Junior, da gerente de filial em exercício, Raquel Laje, e do supervisor de filial, Fabio Carvalho.

O prefeito Saulo Souza celebrou a conquista como resultado do esforço conjunto de toda a equipe da Prefeitura e da população poaense. “É uma conquista para comemorar ao lado de toda a população poaense, dos nossos secretários e dos colaboradores. Nós acreditamos muito na força do ‘juntos’. E esse selo chega em um excelente momento, pois Poá celebra neste mês de outubro a tradição e a beleza das orquídeas, símbolo do nosso orgulho de ser poaense”, afirmou.

Ele também ressaltou que o reconhecimento reforça o compromisso de sua gestão com uma cidade mais sustentável e com melhor qualidade de vida. “Essa certificação, vindo de uma instituição com tanto valor e seriedade, demonstra que estamos no caminho certo. Isso aumenta nossa responsabilidade de seguir avançando para colocar Poá em um próximo nível. É mais um degrau que alcançamos, com a certeza de que vamos continuar evoluindo, em favor de uma cidade com mais respeito ao meio ambiente e que dê orgulho a todos nós”, completou.

Durante a solenidade, o superintendente da Caixa destacou o trabalho da administração municipal e o impacto positivo da conquista para a população. “Quero dar os parabéns ao prefeito e ao município pela conquista desse certificado. Que ele torne tangível o desenvolvimento sustentável, que se reflita em benefício da população e nesse trabalho que está sendo feito em Poá. São 21 indicadores avaliados com toda a responsabilidade técnica da Caixa. Poá atingiu nível Cristal e é com muito orgulho que nós fazemos essa entrega, pela primeira vez na cidade, em reconhecimento ao serviço que vem sendo realizado em Poá”, afirmou.