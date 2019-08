Poá: Gian Lopes inicia entrega de 16 mil uniformes escolares

O prefeito Gian Lopes, ao lado do secretário de Educação, Humberto Martins, iniciaram nesta quarta-feira, 21, a entrega dos uniformes escolares nas escolas Estância Hidromineral (Vila Ruth), José Joaquim de Souza (Jardim Débora) e Carolina Ribeiro (Vila Bandeirantes). Nos próximos dias o material também chegará em todas as unidades de ensino, contemplando aproximadamente 16 mil estudantes. No total a Secretaria de Educação recebeu mais de 220 mil peças (mochilas, camisetas, jaquetas, calças, entre outros).



“Importante ressaltar que quem identificar qualquer problema em alguma das peças do uniforme (tamanho, costura, qualidade) deve procurar a escola que o filho estuda para realizar a troca. Desde já agradecemos a compreensão de todos e no próximo ano estamos programando a entrega do material escolar e dos uniformes já nos primeiros dias do ano letivo”, explicou o prefeito Gian Lopes.



O secretário de Educação, Humberto Martins, ressaltou que o uniforme proporciona grande praticidade para os alunos e economia para os pais, além de tudo, servem para igualar todas as classes sociais dentro da escola, facilitando assim a identificação dos estudantes da Rede Municipal de Educação.



“Estamos fechando o cronograma para realizar a entrega dos uniformes para os estudantes da Rede Municipal o mais rápido possível. Fizemos um processo licitatório rigoroso para garantir aos nossos alunos um material de qualidade e que certamente auxiliarão eles no dia-a-dia dentro das unidades escolares”, comentou Humberto Martins.



Neste ano, no mês de janeiro, a Prefeitura de Poá foi uma das primeiras do Brasil a entregar material escolar e as apostilas do sistema Positivo nas escolas da cidade.



Outros projetos



Investir na Educação tem sido prioridade em Poá. Há poucos dias o prefeito Gian Lopes deu início as obras de reformas das escolas Antonio Carlos de Paula Souza (Jardim América) e Edi Greenfield (Jardim Santa Helena). No final de dezembro de 2018, o prefeito iniciou as obras para realização de adequações e construção de uma quadra poliesportiva para melhor atender os alunos da escola municipal João Pedro de Almeida, no Jardim São José.



Iniciou as obras para construção do novo prédio da Escola Municipal Estância Hidromineral, em uma área na Avenida Prefeito Jorge Francisco Correa Allen, na região central, no antigo salão de baile A.A. Poaense. E o prefeito Gian Lopes anunciou aquisição, por parte da Prefeitura de Poá, de um terreno na esquina da Avenida Lucas Nogueira Garcez e Rua Vitória Maluf, para construção da nova escola municipal Subhi Alexandre Maluf.



“Pegamos uma cidade com diversos desafios e demandas. Mas com muito trabalho a escola da Vila Monteiro já foi entregue para população poaense. Também entregamos a obra da escola da Perracine, que era uma grande demanda da população. Estamos fazendo também o trabalho de zeladoria e planejando diversas outras melhorias e reformas necessárias nas escolas, para que os alunos tenham uma melhor estrutura”, concluiu Gian Lopes.