Poá inicia revitalização da sinalização urbana com novas placas em ruas e avenidas

A Prefeitura de Poá iniciou a troca e implantação de novas placas de trânsito e de identificação de logradouro em ruas e avenidas do município. A ação ocorre de forma gradual em diversos bairros da cidade, com o objetivo de melhorar a orientação do tráfego, reforçar a segurança viária e reorganizar a paisagem urbana.

De acordo com a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana, além da troca das placas, que facilita a identificação para moradores, motoristas, ciclistas, pedestres e visitantes, o trabalho também prevê a limpeza e revitalização das unidades já instaladas.

Nesta primeira fase do projeto, a administração municipal priorizou importantes corredores viários de Poá, especialmente aqueles com grande fluxo de veículos e circulação de pedestres. Entre as vias que já estão recebendo a substituição das placas estão a Rodovia João Afonso Souza Castelano (SP-66), as avenidas Nove de Julho, Fernando Rossi, Padre Anchieta (até Ferraz de Vasconcelos), Brasil, Getúlio Vargas, João Pekny, Vital Brasil, Lucas Nogueira Garcez, Adutora e a Rua Tereza.

A próxima etapa do cronograma prevê a substituição da sinalização na avenida Antônio Massa, ampliando o alcance do projeto para outras regiões estratégicas do município. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Mobilidade Urbana e integra um conjunto de medidas voltadas à modernização da sinalização pública, além da revitalização horizontal em diferentes pontos da cidade.

Segundo o secretário da pasta, Tiago Côrrea, a iniciativa também dialoga com a necessidade de reduzir a poluição visual e organizar a paisagem urbana. “Placas enferrujadas, com leitura prejudicada ou que já não cumpriam mais sua função estão sendo retiradas e substituídas por modelos novos, padronizados e de fácil visualização. É uma reordenação da paisagem urbana com menos poluição visual”, explicou.

O prefeito de Poá, Saulo Souza, destacou que a modernização da sinalização urbana representa mais um passo no compromisso da gestão com a organização e o desenvolvimento da cidade. “Estamos investindo em uma Poá mais segura, moderna e bem planejada. A nova sinalização facilita a vida de quem mora aqui e de quem visita o município, melhora a mobilidade e contribui para a valorização dos nossos bairros. É um trabalho contínuo, que começa pelos principais corredores viários e seguirá avançando para todas as regiões, garantindo mais eficiência, segurança e qualidade urbana para a nossa população”, afirmou.