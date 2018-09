Poá institui Plano de Mobilidade Urbana e cumpre diretrizes nacionais

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, informou que foi instituída a Lei nº 4.031 de 6 de setembro de 2018, que se refere ao Plano de Mobilidade Urbana.

diretrizes

As diretrizes da Política Nacional de Mobilidade foram instituídas pela Lei Federal nº 12.587 de 3 de janeiro de 2012, que é o instrumento da política de desenvolvimento urbano de que trata a Constituição Federal. Ela exige que os municípios com mais de 20 mil habitantes elaborem Planos de Mobilidade Urbana, que devem ser integrados aos planos diretores.

“Para formulação do Plano de Mobilidade Urbana Municipal foi feito um diagnóstico, após analisar uma série de dados de pesquisa realizada com 750 poaenses e ainda ao avaliar outros quesitos que envolvem o transporte coletivo e o sistema viário. Também realizamos uma série de reuniões com técnicos de diferentes secretarias e os resultados destes trabalhos foram discutidos em audiência pública. Sem esse plano não seria possível nosso município buscar liberação de recursos para nossos projetos”, informou Wilson Lopes, secretário de Transportes e Mobilidade Urbana.

Segundo o prefeito Gian Lopes (PR), o principal desafio do plano é desenvolver a compreensão de que mobilidade é resultado de políticas públicas e do desenvolvimento social. “Com o Plano de Mobilidade, as políticas públicas serão ampliadas, assim como a participação popular. Temos certeza que com este trabalho registraremos avanços na cidade”, afirmou o prefeito.

O secretário de Transportes, Wilson Lopes, explicou que o tema Mobilidade Urbana é amplo, pois abrange questões de desenvolvimento urbano e influencia na forma como a população se desloca diariamente, priorizando o transporte coletivo sustentável e de boa qualidade.

“Também influencia na saúde, pois assim com a diminuição de automóveis, reduzimos a emissão de poluentes que são responsáveis por várias doenças. Ainda influencia na qualidade de vida da população da cidade pela difusão do conceito de sustentabilidade e na promoção de ambientes de lazer buscando o bem estar comum podendo estimular o uso dos espaços públicos de diversas maneiras”, disse Wilson Lopes.

Lopes ainda acrescentou que o cenário da mobilidade pode ser transformado com simples ações que coloquem a população em primeiro lugar.