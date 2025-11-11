Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 11/11/2025
Saúde

Poá intensifica combate ao Aedes Agypti em Dia D nacional contra a dengue

Ação realizada no último sábado (08/11) percorreu quatro bairros e avaliou centenas de imóveis para mapear focos do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya

11 novembro 2025 - 19h00Por de Poá
Poá intensifica combate ao Aedes Agypti em Dia D nacional contra a denguePoá intensifica combate ao Aedes Agypti em Dia D nacional contra a dengue - (Foto: Divulgação/Secom Poá)

A Prefeitura de Poá realizou no último sábado (08), no Dia D Nacional contra a Dengue, uma ação intensiva de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Saúde por meio das equipes de Vigilância em Saúde, teve como foco a Avaliação de Densidade Larvária (ADL), um levantamento essencial para identificar áreas com maior risco de infestação. Ao todo, centenas de imóveis foram visitados e analisados nos bairros Jardim São José, Jardim Madre Angela, Vila Bandeirantes e Vila Jaú.

O Dia D nacional de combate ao mosquito integra a nova campanha do governo federal de prevenção e controle das arboviroses — “Não dê chance para dengue, Zika e chikungunya”.A mobilização ocorreu simultaneamente em todo o país, com participação de gestores locais, profissionais de saúde, agentes de endemias, lideranças comunitárias e da população em geral. As atividades incluíram ações de conscientização e mutirões de limpeza em locais públicos e residências.  

Em Poá, as equipes promoveram a Avaliação de Densidade Larvária, também conhecida como Levantamento de Índice Rápido para o Aedes aegypti (LIRAa), que permite a identificação de locais com presença de larvas e planejamento de ações estratégicas de controle. A partir dos resultados, o município pode adotar medidas mais eficazes, como intensificação de mutirões, visitas domiciliares e campanhas de conscientização.

O secretário de Saúde de Poá, Silvanei Mamed, destacou que o levantamento é uma ferramenta indispensável para orientar as políticas públicas de saúde. “Os resultados do LIRAa são fundamentais para direcionar as ações de controle e prevenção, permitindo uma resposta rápida e eficaz no combate ao mosquito.”, afirmou o secretário.

Mamed também reforçou a importância do Dia D e do monitoramento contínuo. “A conscientização da população é essencial e ações nacionais como essa são necessárias para alertar os moradores. Só com a colaboração deles conseguiremos reduzir os índices de infestação e impedir a disseminação das doenças”, completou.

O prefeito Saulo Souza ressaltou que o envolvimento da comunidade é o principal aliado nas ações de combate ao Aedes aegypti. “A participação dos moradores, eliminando criadouros e mantendo os quintais limpos, é essencial para o sucesso das ações. As equipes da Vigilância em Saúde estão empenhadas não apenas no Dia D, mas durante todo o ano. É fundamental que todos façam a sua parte”, afirmou.

Além da ação realizada neste final de semana, a Secretaria de Saúde de Poá mantém um calendário permanente de vistorias, limpeza e campanhas educativas. O objetivo é garantir que os índices de infestação permaneçam baixos durante todo o ano, especialmente nos períodos mais quentes e chuvosos, quando o mosquito encontra condições ideais para reprodução.

