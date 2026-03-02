Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Oportunidade

Poá realiza Mutirão de Emprego com mais de 1,5 mil vagas

Evento será realizado das 9 às 16 horas, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e reunirá empresas da cidade e região

02 março 2026 - 18h34Por de Poá
Poá realiza Mutirão de Emprego com mais de 1,5 mil vagas - (Foto: Nivaldo Alves/Secom Poá)

A Prefeitura de Poá promove, nesta quinta-feira (05/03), das 9 às 16 horas, um Mutirão de Emprego com 1,5 mil vagas imediatas, incluindo oportunidades destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCDs). O evento ocorrerá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, localizada na Rua Vinte e Seis de Março, 372 – Centro de Poá, e reunirá empresas da cidade e da região em uma ação voltada à recolocação profissional e à inserção de novos trabalhadores no mercado.

Organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Poá, a iniciativa tem como objetivo aproximar empregadores de candidatos, facilitar processos de contratação e ampliar o acesso da população a oportunidades formais de trabalho. A ação pretende concentrar parte significativa das oportunidades em um único dia, oferecendo mais agilidade para quem busca emprego.

Para participar, os interessados devem comparecer com os documentos pessoais: RG, CPF e Carteira de Trabalho (física ou digital). A orientação da organização é que os candidatos cheguem cedo e tragam currículos impressos. Em muitos casos, processos seletivos serão concluídos imediatamente, tornando possível que alguns participantes já saiam do evento com encaminhamento para contratação.

A secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Jeruza Reis, destacou que o mutirão reforça o compromisso da administração municipal com a geração de emprego e renda em Poá. Segundo ela, a iniciativa foi estruturada para oferecer oportunidades reais e acessíveis à população, inclusive com vagas exclusivas para pessoas com deficiência, garantindo inclusão e igualdade de oportunidades. “Estamos mobilizando empresas da cidade e da região para facilitar o encontro entre empregadores e trabalhadores, reduzindo o tempo de espera de quem busca uma colocação e fortalecendo a economia local”, afirmou.

O prefeito Saulo Souza ressaltou que a ação integra um conjunto de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico do município. Para ele, promover o acesso ao emprego formal é uma das principais ferramentas de transformação social. “Nosso objetivo é criar um ambiente favorável para que empresas cresçam em Poá e, ao mesmo tempo, garantir que a população tenha acesso a oportunidades dignas de trabalho. O mutirão é uma medida concreta para aproximar quem quer trabalhar de quem precisa contratar”, declarou.

