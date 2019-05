Poá recebe vans para o transporte de crianças com mobilidade reduzida

As crianças com mobilidade reduzida têm recebido atenção especial da Prefeitura de Poá. Na tarde desta quarta-feira (15), o prefeito Gian Lopes (PR) entregou duas vans adaptadas e pela primeira vez na história a cidade contará com veículos exclusivos para transportar estudantes com algum tipo de deficiência. Também acompanharam a atividade o vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, e os secretários de Educação, professor Carlos Humberto Martins Duarte, de Governo, Augusto de Jesus, de Transportes, Wilson Lopes, de Segurança Urbana, Carlos Setsuo, e técnicos da administração municipal e mães de estudantes.

“São dois veículos, zero quilômetro e que atenderão 24 estudantes todos os dias. É uma felicidade muito grande realizar essa entrega e os carros já ficam à disposição para atender a nossa população a partir desta quinta-feira. As vans são adaptadas com total acessibilidade, além de contar com elevador para alunos cadeirantes e total segurança interna e externa”, explicou o prefeito Gian Lopes.

O vice-prefeito, Marquinhos Indaiá, comentou que os veículos garantirão um maior conforto aos estudantes com mobilidade reduzida e será mais um estímulo para os mesmos irem à escola. “Com um transporte seguro, mais acessível e adequado a este público, conseguiremos registrar resultados importantes, principalmente no desenvolvimento pedagógico dos alunos e isso é motivo de grande alegria e satisfação para todos da administração municipal", ressaltou.

O secretário da Educação, professor Carlos Humberto Martins Duarte, acrescentou que os novos veículos atendem a uma antiga reivindicação dos pais e mães de estudantes que precisavam do transporte especial. "Essas vans seguem todas as normas técnicas e a legislação e vão garantir o transporte dos nossos estudantes com segurança e conforto. Uma demanda histórica e que agora está sendo atendida pela Prefeitura de Poá”.

Outros projetos

Investir na Educação tem sido prioridade em Poá. No final de dezembro de 2018, o prefeito iniciou as obras para realização de adequações e construção de uma quadra poliesportiva com vestiários masculino e feminino e arquibancada para melhor atender os alunos da escola municipal João Pedro de Almeida, no Jardim São José.

Iniciou as obras para construção do novo prédio da Escola Municipal Estância Hidromineral, em uma área na Avenida Prefeito Jorge Francisco Correa Allen, na região central, no antigo salão de baile A.A. Poaense. E o prefeito Gian Lopes anunciou aquisição, por parte da Prefeitura de Poá, de um terreno na esquina da Avenida Lucas Nogueira Garcez e Rua Vitória Maluf, para construção da nova escola municipal Subhi Alexandre Maluf.

“Pegamos uma cidade com diversos desafios e demandas. Mas com muito trabalho a escola da Vila Monteiro já foi entregue para população poaense. Também entregamos a obra da escola da Perracine, que era uma grande demanda da população. Estamos fazendo também o trabalho de zeladoria e planejando diversas outras melhorias e reformas necessárias nas escolas, para que os alunos tenham uma melhor estrutura”, completou Gian Lopes.