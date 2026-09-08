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Jornal Diário de Suzano - 08/09/2026
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Região

População prisional aumenta 19,6% no Alto Tietê, aponta levantamento do estado

Atualmente, os CDPs de Mogi das Cruzes e Suzano somam 2.626 detentos

08 setembro 2026 - 09h30Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Em Suzano, o número era de 1.464 em 2025Em Suzano, o número era de 1.464 em 2025 - (Foto: Arquivo/DS)

O número de prisioneiros nos Centros de Detenção Provisória (CDPs) aumentou em 19,6% neste mês de julho, no Alto Tietê. Os dados são da Secretaria da Administração Penitenciária e comparam os 2.195 detentos registrados em julho de 2025 e os 2.626 registrados no mesmo período de 2026.

No CDP de Mogi das Cruzes havia 731 reeducandos no ano passado. Atualmente, com base nos registros desta segunda-feira (27), são 1.332 reeducandos no município. Os valores mostram um aumento de 82,2% no número da população prisional. Em Suzano, o número era de 1.464 em 2025. Agora são 1.294 reeducandos custodiados, o que representa uma diminuição de 11,6% no CDP da cidade.

A Secretaria da Administração Penitenciária informou que as unidades são as únicas que operam no Alto Tietê.

Paralelamente, está prevista a entrega de duas novas unidades prisionais em outras áreas de São Paulo, com a criação de 1.646 vagas. Além disso, a pasta afirmou que a gestão está preparando um concurso para a contratação de mais 1.100 Policiais Penais. Paralelamente, a secretaria segue trabalhando na modernização e ampliação do sistema.

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