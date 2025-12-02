Povos originários usam o Metaverso da COP30 para convocar uma nova cúpula global sobre o clima

A MultiCOP, uma conferência online gratuita realizada em paralelo à COP30, encerrou sua sessão final na University College London (UCL) com uma cerimônia emocionante liderada por anciãos Guarani e Kaiowá. De 10 a 21 de novembro, mais de seis eventos aconteceram em todo o Brasil no metaverso, um espaço compartilhado que possibilitou uma série de diálogos e encontros criativos transmitidos pela plataforma COP30 Maloca.

Ao longo da MultiCOP, os anciãos reconheceram o metaverso como um espaço importante para o diálogo, a educação e o encontro social, utilizando-o como uma plataforma de ensino e de encontro para os jovens indígenas. Eles trataram o Oga Pysy virtual como uma extensão genuína do seu espaço sagrado — e os eventos da MultiCOP decorreram dentro dele em conformidade.

Ao verem sua casa cerimonial de realidade virtual projetada por indígenas dentro da plataforma, Nhanderu Tadeu e Nhandesy Fausta transmitiram ao vivo diretamente de seu território em Nhanderu Marangatu para o metaverso oficial Maloca da COP30. Os anciãos assumiram o controle do espaço, administrando-o de acordo com seus próprios princípios cosmológicos e realizando rituais inaugurais dentro das estruturas físicas e virtuais.

Membros das comunidades Guarani e Kaiowa pediram um diálogo global entre anciãos indígenas e líderes espirituais de todo o mundo, o que lhes permitiria trocar estratégias para negociações necessárias e restaurar o equilíbrio planetário. A comunidade questionou se a COP poderia algum dia abrir espaço para o conhecimento indígena se as entidades espirituais não pudessem ser incluídas, sugerindo que talvez fosse necessário um novo espaço para o diálogo sobre o clima.

Para a comunidade, em seu discurso de encerramento, os anciãos afirmaram que as discussões sobre o clima que estão ocorrendo na cúpula climática das Nações Unidas “não têm efeito”, insistindo que ações climáticas significativas exigem diálogo e negociação.

Durante a semana de eventos, as discussões foram desde inteligência artificial até acesso à cultura. Os tópicos abordaram profundamente a tecnologia como uma ferramenta transformadora, incluindo os seguintes debates:

COP Hip-Hop, onde os pioneiros do rap indígena Brô MCs ministraram uma série de workshops presenciais como parte do Aldeia Rap na Reserva Indígena de Dourados e participaram de um painel de discussão com Danny Ladwa, músico britânico e fundador da School of Beatbox.

IA, Monitoramento da Biodiversidade e Conhecimento Indígena, reunindo pesquisadores do Reino Unido e do Brasil em diálogo com parceiros indígenas para examinar como os sistemas ecológicos de IA podem integrar o conhecimento tradicional e as classificações pluriversais do mundo natural.

Pulse of Unity: Electronic Music in Climate Futures, onde DJs indígenas, produtores eletrônicos e profissionais da cultura exploraram o futuro da música sob as mudanças climáticas.

Where Do We Go From Here? Uma residência colaborativa da UCL MAL que reimaginou o Oga Pysy virtual como um ambiente interativo conectando imagens, textos, sons, filmes e práticas criativas indígenas.

Descolonizando o Museu de Zoologia: Um Ritual de Conservação, realizado no Museu Grant de Zoologia da University College London, em que os anciãos Guarani e Kaiowá realizaram um ritual sagrado de canto para restaurar o diálogo com as entidades espirituais dos espécimes da coleção zoológica.

Manifestos para o futuro. O pesquisador da UCL Jerome Lewis compartilhou suas experiências da COP30 em Belém, enquanto o comitê de coordenação da MultiCOP compartilhou suas reflexões sobre a MultiCOP e o futuro dos debates climáticos. Em suas declarações finais, os anciãos Guarani e Kaiowá em Nhanderu Marangatu realizaram um canto sagrado de encerramento e destacaram a importância da prática ritualística como ação climática.

A cerimônia de encerramento terminou com uma provocação direta: que as práticas de canto indígenas constituam uma ação climática eficaz, desafiando as suposições ocidentais sobre especialização, autoridade e o desenho dos diálogos climáticos.