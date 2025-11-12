PPP de Travessias Hídricas vai transformar a mobilidade no litoral paulista com mais rapidez

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), avança nesta semana em mais uma iniciativa voltada à melhoria da mobilidade que terá alto impacto no litoral do Estado. O vencedor do projeto de concessão do Sistema de Travessias Hídricas será anunciado nesta quinta-feira (13) no leilão que será realizado na Bolsa de Valores (B3), em São Paulo.

A concessão do Sistema de Travessias Hídricas, que prevê a renovação completa da infraestrutura e da frota que atendem milhões de paulistas, representará um estímulo ao desenvolvimento econômico das regiões atendidas. A modernização dos serviços vai facilitar o transporte, impulsionar o turismo e fortalecer as economias locais, especialmente nas cidades do litoral paulista.

Atualmente, 14 linhas atendem cerca de 11 milhões de passageiros e 10 milhões de veículos por ano no Estado de São Paulo. O novo modelo prevê melhorias significativas com investimentos de mais de R$ 2,5 bilhões, abrangendo a construção de novos terminais, aquisição de embarcações modernas e ações de requalificação da infraestrutura existente. Serão 45 novas embarcações para atender a população, com a garantia de manutenção da mesma base tarifária praticada atualmente.

Com destaque para regiões como Baixada Santista, São Sebastião, Ilhabela e Vale do Ribeira, o projeto vai beneficiar áreas de grande relevância econômica e populacional, além de garantir melhor desempenho nas épocas de maior movimento. O modelo prevê que a concessionária reforce a frota em feriados e períodos de alta temporada, assegurando mais viagens e redução nas filas de espera. Além disso, em alguns casos, como na travessia Santos-Guarujá, todos os pedestres estarão isentos do pagamento de tarifa, o que não ocorre atualmente.

“A modernização das travessias impulsiona o desenvolvimento regional, amplia o acesso a empregos e oportunidades e fortalece o turismo em todo o litoral paulista”, destaca Edgard Benozatti Neto, Diretor-Presidente da Companhia Paulista de Parcerias.

Programa de Parcerias de Investimentos (PPI-SP)

O PPI-SP é uma iniciativa do Governo do Estado que visa ampliar as oportunidades de investimento, emprego, desenvolvimento socioeconômico, tecnológico, ambiental e industrial em São Paulo.Com foco nas áreas de Rodovias, Mobilidade, Social e Água/Energia, o PPI-SP está realizando o maior e mais completo programa de investimentos com a iniciativa privada da história de São Paulo, beneficiando a população paulista e impulsionando o crescimento econômico regional. Ao todo, são mais de 30 projetos qualificados e uma carteira de mais de R$ 550 bilhões em investimentos.