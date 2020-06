Prédio antigo de escola abandonada será reformado para assistência social

O prédio onde funcionava a escola Maria Geralda de Oliveira (Rua Portugal, 271, Vila Varela), será transformado em uma unidade da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Poá.

Revitalização

A revitalização faz parte de uma parceria entre a Prefeitura de Poá e uma empresa do ramo de habitação, e não gerará custos para os cofres da cidade. Serão investidos, pela empresa, cerca de R$ 250 mil.

De acordo com a Prefeitura, a previsão é de que a obra seja concluída em 60 dias, mas ainda não é possível definir quantas pessoas poderão ser atendidas pelo equipamento.

Vídeo

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PL), foi até o local e gravou um vídeo publicado em suas redes sociais na manhã da última sexta-feira, 26. Nele, o chefe do Executivo poaense faz o anúncio da revitalização da escola, que segundo a Prefeitura, está fechada há cerca de oito anos.

“Uma ótima notícia para a Vila Varela. Aqui, na antiga escola Maria Geralda, estamos fazendo uma transformação. (O prédio) vai receber um equipamento da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Essa obra é uma parceria com a iniciativa privada”, anunciou Gian.

O prefeito aparece no vídeo circulando pela parte interna da escola, onde é possível ver que o telhado está deteriorado, há galhos de árvores jogados, muito entulho e janelas quebradas.

“Vamos fazer a troca de 100% do telhado, (reformas nas) salas de aula e no entorno deste espaço, para que possamos dar condições para aquelas pessoas que virão para trabalhar e ter suas atividades e para a população da Vila Varela”, disse o prefeito na reprodução.

Sem custos

No local, o prefeito também fez questão de enfatizar que a obra não terá custos para a Prefeitura de Poá. Ele frisou que outras obras que estão sendo realizadas na cidade têm seguido a mesma linha de projeto.

Abandonado

Há muitos anos este local está abandonado e agora vocês vão ver a transformação que vamos fazer aqui, através de uma parceria com a iniciativa privada. Isso é muito importante, porque é custo zero para a Prefeitura. Estamos fazendo no túnel na área central, a Avenida Campo Grande, no Jardim Nova Poá, e agora aqui na antiga escola Maria Geralda. Vai ser uma transformação. Pegamos o espaço destruído e vamos deixa-lo novíssimo em folha”, destacou Gian.