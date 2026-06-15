Prefeito apresenta obras do Centro de Bem-Estar Animal a vereadores

O prefeito Pedro Ishi realizou nesta segunda-feira (15/06) uma visita técnica ao futuro Centro de Bem-Estar Animal, que está sendo construído em uma área anexa ao Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador. Acompanhado por vereadores de Suzano, o chefe do Executivo verificou o avanço do empreendimento, que já atingiu 80% de execução.

Participaram da vistoria os parlamentares Marcio Alexandre de Souza, o Marcio Malt, responsável pela intermediação de recursos para a obra; Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG; Denis Claudio da Silva, o Denis, Filho do Pedrinho do Mercado; e João Batista Nogueira de Azevedo, o João Sabugo.

Durante a visita, os representantes da Câmara acompanharam a evolução dos trabalhos e receberam informações técnicas sobre as etapas já concluídas e os serviços que serão executados até a entrega do equipamento. A obra é considerada estratégica para ampliar a rede municipal de proteção animal e oferecer atendimento veterinário gratuito à população.

A fase estrutural da construção já foi praticamente concluída. Os serviços realizados contemplaram o alteamento e o nivelamento do terreno, a terraplenagem, a implantação do sistema de drenagem, a execução da alvenaria e das instalações hidráulicas da edificação principal. Neste momento, as equipes atuam na compactação do solo externo e na execução das vigas baldrame que darão sustentação ao muro do entorno da área.

As próximas etapas incluem o cercamento do local, a pavimentação das áreas externas, a execução das instalações elétricas externas, a implantação da iluminação, a adequação dos gramados, o paisagismo e a instalação dos gradis que integrarão os espaços destinados ao canil e ao gatil. O projeto também prevê mais de 500 metros quadrados de estacionamento para atender os usuários do futuro equipamento.

O investimento nesta etapa é de R$ 911 mil, que se soma aos R$ 1.288.608,11 já aplicados na construção da estrutura principal. Deste montante, R$ 600 mil são provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Marcio Alvino, viabilizada por intermédio do vereador Marcio Malt, enquanto o restante é custeado com recursos próprios da Prefeitura de Suzano.

A estrutura principal tem 346 metros quadrados de área construída e contará com clínica veterinária, recepção, consultórios, salas de atendimento e centro cirúrgico, possibilitando a realização de procedimentos de baixa e média complexidade. O espaço será destinado à oferta de consultas, vacinação, castração e demais serviços voltados à saúde e ao bem-estar dos animais.

A primeira etapa da obra foi executada pela empresa Fort Service Company & Construtora Eireli, sob responsabilidade técnica do engenheiro Valter Rodrigues de Oliveira. Já a atual fase está sendo conduzida pela Construtora San Gabriel, tendo como responsável técnica a arquiteta coordenadora Rafaela Moraes. O acompanhamento dos trabalhos é realizado pela equipe da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, por meio do engenheiro Jorge Nakajoma, além do suporte técnico do médico-veterinário Paulo Dornelas.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, destacou a importância do equipamento para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à causa animal. “Estamos acompanhando uma obra muito aguardada pela população e que representará um avanço importante para a proteção animal em Suzano. O centro ampliará a oferta de serviços veterinários e fortalecerá o trabalho que já vem sendo desenvolvido pelo município”, afirmou.

Em nome dos parlamentares, o vereador Marcio Malt, responsável pela conquista dos R$ 600 mil destinados à construção do equipamento, destacou a importância e a necessidade do centro para a cidade. “Idealizei essa obra há muitos anos, junto com o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi. Sei da importância dela para a vida de milhares de suzanenses que utilizarão esse serviço. Agradeço ao Executivo por acolher esse pedido e executar uma obra tão importante para o município”, afirmou.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi ressaltou a importância de compartilhar o andamento das obras com os vereadores. “Estamos apresentando aos parlamentares o avanço dos investimentos que estão transformando a cidade. O Centro de Bem-Estar Animal será um marco para Suzano, ampliando o acesso aos serviços veterinários gratuitos e fortalecendo uma política pública que beneficia diretamente milhares de famílias e seus animais de estimação”, declarou.