Prefeitos da região farão 148 nomeações em 2021 para cargos de secretários

As dez prefeituras do Alto Tietê somam 148 secretarias. Esse também será o número de secretários que os próximos prefeitos vão ter de nomear para 2021.

Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba apresentam o maior número, com 18 pastas em cada cidade.

Comparado aos números do Grande ABC, apenas São Caetano do Sul e Rio Grande da Serra tem menos secretarias comparado a região.

São Caetano e Rio Grande tem 15 secretarias, enquanto Mogi e Itaquá possuem 18, Suzano tem 17 e Poá 16 pastas.

As demais Prefeituras apresentam mais secretarias comparado a região. No somatório geral, o ABC tem 132 secretarias, divididas entre sete prefeituras.

Os dados estão disponíveis no portal de cada Prefeitura e foi analisada pelo DS.

No ABC Paulista, Mauá e São Bernardo do Campo possuem mais secretarias. São 23 e 21 pastas, respectivamente.

Cidades do Alto Tietê

Como citado, Mogi e Itaquá lideram, com 18 secretarias. Na sequência aparece Suzano, com 17 pastas e Poá com 16.

Santa Isabel e Arujá também registram números iguais. São 15 secretarias em cada município. Ferraz, Biritiba, Guararema e Salesópolis são as últimas cidades. Os municípios possuem 14, 13, 12 e 10 pastas.

Cidades do Grande ABC

No ABC, além das cidades citadas, Ribeirão Pires possui número próximo ao de São Bernardo. Na sequência aparece Santo André e Diadema, com 19 secretarias cada.

Por fim, São Caetano do Sul e Rio Grande da Serra são as últimas cidades, com 15 pastas.

A prefeitura da Capital paulista registra 20 secretarias.

Escolha

Não existe lei que define o número de secretarias de cada Prefeitura. No caso do número de vereadores, é definido pelo nível populacional, mas as secretarias não seguem a mesma diretriz.

Atualmente o Alto Tietê registra 1,6 milhão de pessoas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mogi e Itaquá, que possuem o mesmo número de secretarias (18), apresentam diferença populacional de 75 mil habitantes. Portanto, a definição do número de pastas não é pelo nível de pessoas residentes na cidade.

O valor destinado para cada pasta da Prefeitura é definido de acordo com os valores dispostos na Lei Orçamentária Anual.