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Jornal Diário de Suzano - 15/07/2026
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Serviços Urbanos

Ferraz atualiza iluminação pública com lâmpadas de LED na Rua Ivanilda Saraiva

Modernização da iluminação reforça a segurança viária, amplia a visibilidade da via e contribui para a qualidade de vida da população

15 julho 2026 - 12h00Por de Ferraz
Modernização da iluminação reforça a segurança viária, amplia a visibilidade da via e contribui para a qualidade de vida da populaçãoModernização da iluminação reforça a segurança viária, amplia a visibilidade da via e contribui para a qualidade de vida da população - (Foto: Nathália Ferreira / Secom FV)

Nesta segunda-feira (13), a Secretaria de Serviços Urbanos realizou a atualização da iluminação pública da Rua Ivanilda Saraiva com a substituição das antigas luminárias por lâmpadas de LED. A intervenção contemplou a adequação dos pontos de iluminação existentes, garantindo maior eficiência do sistema, melhor desempenho na iluminação da via e mais visibilidade para motoristas e pedestres.

Esta modernização da iluminação pública com tecnologia LED representa um importante avanço para a infraestrutura urbana do município. Além de oferecer uma iluminação mais eficiente e uniforme, a atualização contribui para reforçar a segurança viária, facilitar a mobilidade da população e proporcionar mais conforto para quem circula pela região durante o período noturno.

A iniciativa integra as ações permanentes de zeladoria urbana desenvolvidas pela Secretaria de Serviços Urbanos em diferentes bairros da cidade. Os serviços têm como objetivo manter a infraestrutura municipal em boas condições de funcionamento, atender às demandas da população e promover melhorias que impactam diretamente o dia a dia dos ferrazenses, além de valorizar os espaços públicos.

"A iluminação pública é um serviço essencial para a cidade. Além de proporcionar mais segurança para quem circula pelas vias, ela contribui para a valorização dos espaços públicos e para o bem-estar dos moradores. Seguimos trabalhando de forma contínua para modernizar a infraestrutura urbana e levar mais qualidade de vida para todas as regiões de Ferraz de Vasconcelos", destacou o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David.

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