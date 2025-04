Prefeitura de Mogi das Cruzes anuncia revitalização do Theatro Vasques

Com lotação máxima do Theatro Vasques, a Prefeitura de Mogi das Cruzes anunciou a revitalização da fachada do prédio na cerimônia de reabertura do equipamento, nesta terça-feira (1). O público presente acompanhou ainda o concerto de abertura da temporada de 2025 da Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes, e pôde fazer um passeio pelas instalações da unidade para conferir as melhorias e benfeitorias que o teatro recebeu neste início de ano.

A cerimônia contou a presença da prefeita Mara Bertiolli, vice-prefeito Téo Cusatis, secretário municipal de Cultura, Guilherme Dela Plata, e a secretária adjunto da pasta, Teresa Christina Vaz. "Estamos aqui, unidos, para promover e difundir mais cultura pela nossa cidade. O teatro precisou ser fechado, obedecendo as normativas técnicas brasileiras, e agora com um novo sistema de ar-condicionado podemos anunciar os próximos passos para valorizar ainda mais este patrimônio de Mogi. Nós somamos esforços de várias secretarias para reabrirmos as portas do nosso teatro municipal em grande estilo, ao som de Elis Regina neste lindo concerto", comemora a prefeita.

Dela Plata explica que toda a equipe da Secretaria de Cultura trabalhou arduamente para que o Theatro Vasques voltasse a receber o grande público com atrações de qualidade para toda a população. "É com grande alegria que divulgamos aqui, em grande estilo, a revitalização da fachada externa do teatro. O teatro receberá pintura na parte externa e interna da unidade, além da recuperação e troca das janelas, revitalizando a identidade visual deste patrimônio brasileiro tão importante para todos os mogianos".

A Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes realizou uma homenagem a cantora Elis Regina com a participação especial de Aline Chiaradia, com grandes clássicos como "O Bêbado e o Equilibrista", "Como nossos pais" e "Madalena". A entrada para o concerto foi solidária, e foram arrecadados cerca de 115 pacotes e latas de leite em pó para o Fundo Social de Mogi das Cruzes . As doações serão revertidas para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Com a reforma e melhorias entregues neste projeto de acessibilidade, o Theatro Vasques passa a contar com uma plataforma de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, permitindo o acesso dos camarins ao palco. "Foram instalados pisos táteis, novas placas táteis de identificação de cada setor técnico, os camarins foram reformados e receberam adequações em seus banheiros, e o palco foi também foi pintado. Todas essas ações foram realizadas com o intuito de proporcionar mais qualidade técnica para os produtores culturais".

"Agradecemos a parceria com o Instituto Criarte que por meio de um projeto contemplado por um edital do Profac, tornou o Theatro Vasques mais acessível para pessoas com algum tipo de deficiência física. E ainda realizou benfeitorias e modificações nos camarins, a título de doação, para deixá-los mais adequados e proporcionar mais conforto para todos os artistas e produtores culturais", lembra Dela Plata.