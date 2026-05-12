Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 12 de maio de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 12/05/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Arujá se prepara para o III Círio de Nazaré com show do Rosa de Saron e grande manifestação de fé

Com o lema "Somos uma só Igreja", o evento promete reunir milhares de fiéis em um momento de espiritualidade, devoção mariana e união entre as comunidades católicas do município.

12 maio 2026 - 15h49Por De Arujá
A cidade de Arujá se prepara para receber uma das maiores manifestações de fé católica da região com a realização do III Círio de NazaréA cidade de Arujá se prepara para receber uma das maiores manifestações de fé católica da região com a realização do III Círio de Nazaré - (Foto: Divulgação)

A cidade de Arujá se prepara para receber uma das maiores manifestações de fé católica da região com a realização do III Círio de Nazaré, marcado para o próximo dia 30 de maio de 2026. Com o lema “Somos uma só Igreja”, o evento promete reunir milhares de fiéis em um momento de espiritualidade, devoção mariana e união entre as comunidades católicas do município.


A programação será realizada no Ginásio Habib Tanuri e contará com a participação das cinco paróquias de Arujá, fortalecendo o espírito de comunhão entre os fiéis e reafirmando a tradição do Círio como um símbolo de esperança e fraternidade.


Neste ano, uma das grandes novidades é o “Círio com a Juventude”, iniciativa voltada especialmente aos jovens. As atividades terão início às 14h, no Clube União Arujaense, com apresentação da renomada banda católica Rosa de Saron, promovendo um momento de evangelização por meio da música.
Na sequência, às 15h30, os jovens sairão em caminhada levando a imagem de Nossa Senhora de Nazaré até o Ginásio Habib Tanuri, em uma demonstração pública de fé e devoção.
A programação segue com a coroação e apresentação dos Arautos do Evangelho, momento marcado para emocionar os participantes. Às 17h, acontece a oração do Santo Terço, preparando espiritualmente os fiéis para o ponto alto da celebração.


Às 18h, será celebrada a Santa Missa Solene, presidida pelo bispo diocesano Dom Pedro Luiz Stringhini, da Diocese de Mogi das Cruzes. Logo após, às 19h, os participantes seguirão em procissão luminosa pelas ruas da cidade até a Matriz Senhor Bom Jesus, encerrando a celebração com um momento de oração e devoção.
Mais do que uma celebração religiosa, o III Círio de Nazaré em Arujá reforça a mensagem de unidade entre os católicos, convidando a população a viver um momento de fé, esperança e encontro.

SERVIÇO


III Círio de Nazaré – Arujá/SP
30 de maio de 2026
Ginásio Habib Tanuri – Arujá
A partir das 14h
Show com Rosa de Saron | Procissão | Santo Terço | Missa Solene | Procissão Luminosa

Deixe seu Comentário

Leia Também

Governo de SP amplia entrega de medicamento em casa para pacientes de Mogi
Região

Governo de SP amplia entrega de medicamento em casa para pacientes de Mogi

Cultura e Turismo de Ferraz realizam aula de crochê na Estação Cidadania e Cultura
Região

Cultura e Turismo de Ferraz realizam aula de crochê na Estação Cidadania e Cultura

Maio Amarelo tem início em Ferraz com ações de conscientização no trânsito
Região

Maio Amarelo tem início em Ferraz com ações de conscientização no trânsito

Poá conquista creche de R$ 4 milhões, notebooks para rede municipal e ampliação de escolas estaduais
Região

Poá conquista creche de R$ 4 milhões, notebooks para rede municipal e ampliação de escolas estaduais

Walmir Pinto e artistas de Suzano lançam novo EP do projeto 'Samba para os Bambas' no dia 15 de maio
Cultura

Walmir Pinto e artistas de Suzano lançam novo EP do projeto 'Samba para os Bambas' no dia 15 de maio

Medicina da UMC promove atendimento cardiológico gratuito à comunidade
Região

Medicina da UMC promove atendimento cardiológico gratuito à comunidade