Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 12 de maio de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 12/05/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Maio Amarelo tem início em Ferraz com ações de conscientização no trânsito

Campanha de 2026 traz o tema "No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas" e promove atividades educativas ao longo do mês

12 maio 2026 - 15h44Por De Ferraz
Campanha de 2026 traz o tema Campanha de 2026 traz o tema "No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas" - (Foto: Arquivo/Secom FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, iniciou nesta segunda-feira (12) a programação do Maio Amarelo 2026, movimento nacional voltado à conscientização e à redução de acidentes de trânsito. Neste ano, a campanha traz o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, reforçando a importância do respeito, da empatia e da responsabilidade compartilhada entre motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Ao longo do mês, serão realizadas ações educativas em diferentes pontos da cidade com o objetivo de aproximar a população do debate sobre segurança viária e incentivar atitudes mais conscientes no trânsito.

Entre os destaques da programação está a ação “Herói no Trânsito”, que aposta em uma abordagem interativa para estimular a reflexão sobre comportamentos cotidianos nas vias públicas. A atividade utiliza espelhos como elemento central da dinâmica, convidando motoristas e pedestres a se reconhecerem como protagonistas na preservação de vidas e na construção de um trânsito mais humano e seguro.

As primeiras abordagens ocorrem hoje (12) e amanhã (13), na Avenida Brasil, nas proximidades da Praça da Independência. Já no dia 19 de maio, a ação será realizada na Estação CPTM Antônio Gianetti Neto, ampliando o alcance da campanha junto aos usuários do transporte público.

De acordo com o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Osni Angelo Pasquarelli, a iniciativa busca fortalecer a conscientização coletiva sobre a importância de atitudes responsáveis no trânsito. “Quando cada pessoa compreende seu papel e passa a enxergar o outro com mais atenção, empatia e respeito, conseguimos preservar vidas e tornar o trânsito mais seguro para todos”, destacou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Governo de SP amplia entrega de medicamento em casa para pacientes de Mogi
Região

Governo de SP amplia entrega de medicamento em casa para pacientes de Mogi

Cultura e Turismo de Ferraz realizam aula de crochê na Estação Cidadania e Cultura
Região

Cultura e Turismo de Ferraz realizam aula de crochê na Estação Cidadania e Cultura

Arujá se prepara para o III Círio de Nazaré com show do Rosa de Saron e grande manifestação de fé
Região

Arujá se prepara para o III Círio de Nazaré com show do Rosa de Saron e grande manifestação de fé

Poá conquista creche de R$ 4 milhões, notebooks para rede municipal e ampliação de escolas estaduais
Região

Poá conquista creche de R$ 4 milhões, notebooks para rede municipal e ampliação de escolas estaduais

Walmir Pinto e artistas de Suzano lançam novo EP do projeto 'Samba para os Bambas' no dia 15 de maio
Cultura

Walmir Pinto e artistas de Suzano lançam novo EP do projeto 'Samba para os Bambas' no dia 15 de maio

Medicina da UMC promove atendimento cardiológico gratuito à comunidade
Região

Medicina da UMC promove atendimento cardiológico gratuito à comunidade