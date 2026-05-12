Maio Amarelo tem início em Ferraz com ações de conscientização no trânsito

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, iniciou nesta segunda-feira (12) a programação do Maio Amarelo 2026, movimento nacional voltado à conscientização e à redução de acidentes de trânsito. Neste ano, a campanha traz o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, reforçando a importância do respeito, da empatia e da responsabilidade compartilhada entre motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Ao longo do mês, serão realizadas ações educativas em diferentes pontos da cidade com o objetivo de aproximar a população do debate sobre segurança viária e incentivar atitudes mais conscientes no trânsito.

Entre os destaques da programação está a ação “Herói no Trânsito”, que aposta em uma abordagem interativa para estimular a reflexão sobre comportamentos cotidianos nas vias públicas. A atividade utiliza espelhos como elemento central da dinâmica, convidando motoristas e pedestres a se reconhecerem como protagonistas na preservação de vidas e na construção de um trânsito mais humano e seguro.

As primeiras abordagens ocorrem hoje (12) e amanhã (13), na Avenida Brasil, nas proximidades da Praça da Independência. Já no dia 19 de maio, a ação será realizada na Estação CPTM Antônio Gianetti Neto, ampliando o alcance da campanha junto aos usuários do transporte público.

De acordo com o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Osni Angelo Pasquarelli, a iniciativa busca fortalecer a conscientização coletiva sobre a importância de atitudes responsáveis no trânsito. “Quando cada pessoa compreende seu papel e passa a enxergar o outro com mais atenção, empatia e respeito, conseguimos preservar vidas e tornar o trânsito mais seguro para todos”, destacou.