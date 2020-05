Prefeitura de Mogi interrompe festa no Taboão e Biritiba Ussú

A Guarda Municipal e o Departamento de Fiscalização de Posturas da Secretaria Municipal de Segurança evitaram situações com aglomerações de pessoas neste domingo (24/05) no bairro do Taboão e nos distrito de Biritiba Ussú e Cezar de Souza. As ações fazem parte do trabalho da Prefeitura de Mogi das Cruzes para o acompanhamento das medidas de restrição social para o combate à pandemia causada pelo novo coronavírus.

“Estamos vivendo uma crise sanitária, com muitas pessoas morrendo todos os dias no Brasil por conta do novo coronavírus. Infelizmente, existem pessoas que ainda não perceberam a gravidade da situação e insistem em desrespeitar as regras de distanciamento social. A Guarda Municipal e o Departamento de Fiscalização de Posturas estão atuando todos os dias para evitar estes problemas”, destacou o secretário municipal de Segurança, Paulo Roberto Madureira Sales.

O secretário lembrou ainda que a Ciemp vem recebendo, em média, cerca de 150 denúncias por dia, número que aumenta ainda mais durante os finais de semana. "É preciso que toda a população se conscientize do risco que as aglomerações de pessoas trazem não só para os participantes, mas para suas famílias e toda a comunidade", completou.

No início da manhã, equipes paralisaram uma festa com balada em um imóvel localizado em um ramal da estrada Aparecidinha, no Taboão. A ação foi realizada após denúncia recebida pela Prefeitura de Mogi das Cruzes. Os responsáveis foram multados por desrespeito à Lei do Silêncio, no valor de cerca de R$ 5,4 mil.

No mesmo bairro, as equipes da Prefeitura paralisaram as atividades de um pesqueiro que estava aberto.

O estabelecimento, localizado na estrada David Ferreira dos Santos, também foi penalizado por estar funcionando mesmo com as restrições para o combate à pandemia. A atividade não é permitida pelo decreto estadual de quarentena.

Já no distrito de Biritiba Ussú, a Guarda Municipal, após receber uma denúncia, paralisou um jogo de futebol que estava sendo realizado em um terreno da estrada Velha da Represa. Com a chegada dos agentes, os participantes acataram a determinação para a interrupção da atividade e deixaram imediatamente o local.

GCM de Mogi interdita evento de pipas em Cezar de Souza

A Guarda Municipal fez, no último domingo, monitoramento de um terreno conhecido como Morro da Vaca, próximo à escola estadual Vereador Alcides Celestino Filho, em Cezar de Souza. No local, havia a denúncia de que haveria um evento com pipas, que estava sendo, inclusive, divulgado em redes sociais.



No início da tarde, os agentes verificaram a presença de cerca de 300 pessoas no local e iniciaram a ação. Com a chegada das viaturas, os participantes se dispersaram, abandonando 17 carretéis de linhas com cerol e “linhas chilenas”, além de diversas pipas.



Três rapazes que participavam da movimentação e estavam sem máscaras faciais foram abordados. Os seus dados serão encaminhados para a Vigilância Sanitária Municipal para a adoção de providências, uma vez que a utilização do equipamento de proteção é obrigatória em todo o estado de São Paulo.

Outras ações



As ações da Prefeitura de Mogi das Cruzes foram realizadas durante todo o feriado prolongado. Na noite desta sexta-feira (22/05), uma operação que contou com o Departamento de Fiscalização de Posturas, a Guarda Municipal e a Polícia Militar impediu a realização de um baile com cerca de 400 pessoas em um sítio localizado no distrito de Quatinga.

O responsável pela festa foi multado em cerca de R$ 6,1 mil, por realizar o evento sem alvará de autorização e por desrespeito à Lei do Silêncio.



Também na sexta-feira, no distrito de Sabaúna e no Botujuru, foram impedidas aglomerações de ciclistas. Já no Parque Olímpico, o trabalho foi para paralisar um campeonato de pipas. A atuação da Prefeitura também aconteceu em Jundiapeba e no Alto do Ipiranga, onde estavam acontecendo festas.



A população também pode colaborar com o trabalho desenvolvido pelo Departamento de Fiscalização e pela Guarda Municipal com denúncias pelo telefone 153, que funciona 24 horas por dia.