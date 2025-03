Prefeitura de Mogi sofre tentativa de ataque hacker em seu site durante Carnaval

A Prefeitura de Mogi das Cruzes sofreu uma tentativa de ataque hacker em seu site durante o feriado prolongado de Carnaval. Após análise, foi confirmado que não houve danos ao sistema e que todas as informações permaneciam seguras.

Apesar disso, a Prefeitura informou que links falsos com a imagem de notícias da administração circularam nas buscas do Google, encaminhando usuários para jogos de azar, conhecidos como "Tigrinho".

A equipe de tecnologia da Prefeitura tomou as devidas providências e a segurança do site oficial foi reforçada. De acordo com a administração, o problema está solucionado.

A Prefeitura orienta que os usuários acessem diretamente o site mogidascruzes.sp.gov.br ou os canais oficiais da administração nas redes sociais, por meio do @prefeituramogi, para receber informações seguras.

A Prefeitura reforçou o telefone da Ouvidoria para denúncias ou informações. O número é o 156 e o serviço também pode ser acessado pelo aplicativo Colab ou por link no site da Prefeitura.