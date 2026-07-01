HIC Investimentos renova patrocínio master com o Mogi Basquete para a temporada 2026/27

A HIC Investimentos renovou seu patrocínio master com o Mogi Basquete para a temporada 2026/27. A continuidade da parceria reforça o compromisso da empresa com o esporte mogiano e marca mais uma etapa do processo de reconstrução e fortalecimento do clube no cenário nacional.

Para a nova temporada, que começa em agosto, o Mogi Basquete seguirá sob o comando do técnico Fernando Penna. A renovação do patrocínio master da HIC também contribui diretamente para o planejamento do elenco, incluindo a contratação de nomes de destaque do basquete brasileiro. Os novos atletas serão anunciados oficialmente nos próximos dias.

“Quando iniciamos a parceria com o Mogi Basquete, não havia convicções. Sabíamos que seria necessário muito esforço, responsabilidade e competência para reerguer o clube e devolver essa paixão à torcida mogiana. Decidimos fazer parte disso. A renovação dessa parceria é a certeza de que continuamos acreditando”, afirma Rafael Vieira, CEO da HIC Investimentos.

Segundo ele, com a renovação do patrocínio master, a HIC Investimentos reafirma sua confiança no Mogi Basquete e no potencial do esporte como ferramenta de identidade, pertencimento e desenvolvimento para a cidade.

O Mogi Basquete é um dos principais representantes do esporte de alto rendimento na cidade e tem uma trajetória marcada pela forte identificação com a torcida. Com sede no Ginásio Municipal Professor Hugo Ramos, o Hugão, o clube segue em processo de fortalecimento esportivo, institucional e de relacionamento com a comunidade.

Linha do tempo

A HIC assumiu o posto de patrocinadora master na última temporada e passou a ter papel importante no novo momento vivido pelo Mogi Basquete. Com o apoio da empresa, o clube avançou na reorganização de sua estrutura, fortaleceu o projeto esportivo e voltou a ocupar posição de destaque entre as principais equipes do país.

Na temporada 2025/26, o Mogi Basquete encerrou sua participação no NBB entre os oito melhores times do Brasil, em uma campanha que recolocou a equipe entre os protagonistas da modalidade. O time também voltou a disputar uma final de Campeonato Paulista após nove anos, conquistando o vice-campeonato estadual, e alcançou novamente as quartas de final do NBB, feito que não ocorria desde a temporada 2020/21.

Além dos resultados dentro de quadra, a última temporada marcou o primeiro ano de trabalho da gestora All Sports à frente do projeto, dentro do modelo SAB — Sociedade Anônima do Basquete. A estruturação profissional do clube, somada ao apoio de parceiros estratégicos, tem sido um dos pilares para a consolidação de uma nova fase do Mogi Basquete.

Outro avanço importante foi o lançamento do programa Sócio Guerreiro, criado para aproximar ainda mais o clube de sua torcida e fortalecer a presença dos mogianos no Ginásio Hugo Ramos, o Hugão. A iniciativa reforça a conexão histórica entre a cidade e o basquete, transformando o apoio da arquibancada em parte fundamental do projeto.

Sobre a HIC Investimentos

A HIC Investimentos é uma assessoria de investimentos vinculada à Necton, uma empresa BTG Pactual, com atuação voltada ao planejamento financeiro e à construção de soluções personalizadas para seus clientes. Com sede em Mogi das Cruzes, a empresa tem ampliado sua presença regional e reforçado sua conexão com iniciativas que contribuem para o desenvolvimento da cidade.