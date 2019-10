Prefeitura recebe imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida

Como parte da programação da 56ª Festa de Nossa Senhora Aparecida de Braz Cubas, o prédio-sede da Prefeitura de Mogi das Cruzes recebeu, na manhã desta sexta-feira (4), a imagem peregrina da Padroeira do Brasil, trazida do Santuário Nacional de Aparecida. “Nossa Senhora Aparecida está em nossas vidas. Ao olhar para esta imagem, lembremos da importância de nossas famílias e das histórias bonitas que todos nós temos relacionadas à Virgem Maria”, afirmou o prefeito.

A imagem da padroeira foi trazida pelo padre Francisco Deragil de Souza, responsável pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Roque, de Braz Cubas, e pelos casais de festeiros Maria Angela Aparecida Pires de Lima e Antonio Lucio de Lima; de capitães de mastro Lilian Aparecida de Oliveira Silva Ranieri e Auclesio Ranieri, além de devotos.

“Agradeço esta belíssima acolhida à imagem de Nossa Senhora Aparecida. Que a Virgem Maria abençoe nossa cidade de Mogi das Cruzes”, agradeceu padre Francisco.

A 56ª Festa de Nossa Senhora Aparecida de Braz Cubas ocorre de 3 a 13 de outubro. A programação inclui novena, alvorada, quermesse, caminhada ecológica e procissão. O tema deste ano é “Nossa Senhora Aparecida, conduzi-nos como navegantes na fé, no amor e na devoção”.

A abertura da festa ocorreu na noite de quinta-feira (3), com acolhida da imagem peregrina no Largo da Feira de Braz Cubas, seguida de procissão até a igreja matriz da Paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Roque, para abertura do império, benção, hasteamento do mastro e missa.

A festa seguirá com atividades diárias: novena e oferta de rosas, às 15h, e missas, às 19h30.

Em 12 de Outubro, que é o Dia da Padroeira, haverá carreata com o andor de Nossa Senhora Aparecida, saindo às 8h do Pró-Hiper, no Mogilar, passando por ruas do centro em direção ao Largo da Feira de Braz Cubas.

No mesmo dia, às 10h, missa na matriz de Braz Cubas, com consagração das crianças e bolo que será distribuído aos presentes.

O encerramento será no dia 13, com bingo e missa campal, também no Largo da Feira.

Nossa Senhora Aparecida foi declarada Padroeira do Brasil no dia 16 de julho de 1930, pelo Papa Pio XI. Cinquenta anos depois, a Lei Federal 6.802, de 30 de junho de 1980, decretou oficialmente o dia 12 de Outubro como feriado nacional, consagrado a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil.