Prêmio Destaques celebra sua 10ª edição em Ferraz de Vasconcelos com grandes novidades

O aguardado Prêmio Destaques, considerado o maior evento de reconhecimento empresarial da cidade, está de volta para sua 10ª edição, prometendo celebrar o sucesso e a resiliência dos comerciantes, artistas e autoridades locais. Organizado pela TV Cenário, a cerimônia já tem data marcada: 28 de novembro de 2025, no Montreal Eventos, em Ferraz de Vasconcelos.

Uma trajetória inspiradora: do ambulante ao CEO

A criação do Prêmio Destaques é uma história de gratidão contada por Isaías Ambrósio, conhecido como Jairzinho Ambrósio, CEO do Grupo Cenário de comunicação. Antes de se tornar empresário, Jairzinho relembra como vendedor ambulante de alho nas ruas de Ferraz.

“Antes de ser empresário do ramo de comunicação, publicidade; eu me julgo ainda um ambulante. Vendia alho nas ruas da cidade quando criança, e os empresário da cidade eram na época meus melhores clientes.

Cresci apaixonado pelo mundo do empreendedorismo graças aos empresários de Ferraz. Quando completei meus 15 anos, fui trabalhar nas lojas da cidade, trabalhei em loja de sapatos, roupas entre outras; que me fizeram perceber o quanto este mundo que muita gente acha que é só flores, é difícil em um país que cobra muitos impostos. E com isso, eu percebi que os empresários precisavam de um momento de festa para celebrarem mais um ano de sobrevivência no mercado. Pois bem, assim que consegui me estabelecer na minha área de comunicação tive a ideia de criar o ‘Prêmio Destaques’, que justamente veio para essa missão, mostrar que cada empresário é valoroso em sua área de atividade. Porém, conforme as edições iam passando, senti a necessidade de expandir o prêmio, e hoje diversos segmentos são abarcados. Sou muito feliz em ter criado este prêmio.”.



Inscrições abertas e novidades para 2025

Para esta edição, a organização implementou uma reformulação para promover maior interatividade com o público. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do link na bio do perfil oficial da TV Cenário no Instagram: https://www.instagram.com/tvcenariooficial/.

É importante ressaltar que vereadores e secretários não participam desta primeira fase de inscrição, sendo direcionados diretamente para a fase de votação por ocuparem cargos públicos. Já as organizações do terceiro setor, como ONGs, receberão convites especiais antecipados.



Cronograma Detalhado do Prêmio Destaques 2025

O Prêmio Destaques 2025 seguirá um cronograma bem definido para garantir a participação de todos os envolvidos:

5 de junho a 5 de julho: Período de inscrição das empresas através do formulário disponível na bio do Instagram da TV Cenário.

10 de julho a 10 de setembro: Fase de votação popular das empresas inscritas.

15 de setembro a 20 de setembro: Realização do "Café da Manhã com os Melhores". Durante este evento, a TV Cenário divulgará os indicados de cada segmento por meio de seu perfil oficial no Instagram. Os participantes selecionados receberão informações detalhadas e confirmarão sua presença.

28 de novembro: Data do grande evento de premiação, com a presença de empresários, comerciantes e autoridades da região.

O evento será conduzido pelos jornalistas Renato Ourives e Carla Fiamini, que atuarão como mestres de cerimônia oficiais.

Desde 2013, o Prêmio Destaques se reafirma como um marco no calendário de Ferraz de Vasconcelos, celebrando a vitalidade econômica da cidade.